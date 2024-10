Governo de SP reforça incentivo a projetos de economia circular na indústria

A InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE), participou do evento “Economia Circular: Indústria, Estratégia e Políticas”, organizado em parceria pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Federação das Indústrias do Estado do Rio De Janeiro (Firjan) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Representada pela coordenadora de Economia Circular, Natália Biesiada, a InvestSP reforçou ações em andamento no Estado de São Paulo para apoiar e incentivar projetos ligados à área.

Realizado na Casa Firjan, no Rio de Janeiro, o evento discutiu os novos direcionamentos técnicos trazidos pelas normas ABNT NBR ISO 59000, que versam sobre o tema, além de apresentar casos de sucesso na implementação de estratégias de economia circular.

Além do mapeamento de oportunidades e desafios no setor e do apoio técnico oferecido às empresas em temas regulatórios e ambientais, a equipe também faz a articulação com outros órgãos do governo, contribuindo com o desenho de políticas públicas que incentivem projetos de economia circular.

“Para atingir a meta do Estado de neutralizar as emissões de carbono até 2050, é necessário acelerar a transição para uma economia mais sustentável, com melhor gestão e aproveitamento dos resíduos, aumento da reciclagem e uma menor dependência de matéria-prima virgem no processo produtivo. A economia circular na indústria traz um enorme potencial para novos investimentos, inovação, geração de emprego e renda, prioridades para a InvestSP e para o Estado.”, afirmou Natália Biesiada.

Desde 2023, a InvestSP está trabalhando as trilhas de desenvolvimento estratégicas definidas pela SDE: transição energética, economia circular e adensamento de cadeias produtivas. A Agência também tem desenvolvido projetos focados no desenvolvimento da cadeia do hidrogênio e do biometano, dois combustíveis que podem ser obtidos a partir da cana de açúcar, cuja produção é destaque em São Paulo.

Recentemente, a InvestSP lançou, em parceria com outras entidades, a plataforma digital Conecta Biometano SP para integrar a cadeia do biometano e facilitar o acesso de empresas e órgãos públicos interessados em projetos de transição energética a possíveis fornecedores e parceiros.