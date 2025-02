Governo de SP reforça ações de combate à dengue na estação Palmeiras-Barra Funda

Seguindo com as medidas de conscientização de combate à dengue, a Defesa Civil do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria dos Transportes Metropolitanos, com apoio da CPTM, agentes de Defesa Civil Municipal e profissionais do Centro de Vigilância Epidemiológica promoveram a campanha de conscientização sobre os cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A ação aconteceu nesta quarta-feira (12), na Estação Palmeiras-Barra Funda da Linha 7-Rubi e Serviço Expresso Aeroporto da CPTM.

A ação tem como intuito reforçar à população a importância de evitar o surgimento de focos de larvas do mosquito e, consequentemente, a propagação do transmissor da dengue, zika e chikungunya. Equipes da SES, Defesa Civil do Estado e do município estiveram à disposição dos passageiros da empresa ligada ao terminal para esclarecer cuidados que podem ser adotados diariamente. Além disso, houve panfletagem no local e demonstração das formas de evolução do mosquito.

Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam que cerca de 75% dos criadouros se encontram em residências, por isso, o maior acesso a ações educativas e o apoio da população nos cuidados é fundamental para evitar focos de transmissão de dengue. Até esta terça-feira (11), o estado de São Paulo registrou 79.550 casos de dengue confirmados e 56 óbitos registrados.

Confira as orientações para evitar que as casas e apartamentos se transformem em criadouros: