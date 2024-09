Governo de SP recebe cerca de 600 pessoas em evento sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

As secretarias de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Desenvolvimento Econômico promoveram um evento de empregabilidade para cerca de 600 pessoas com deficiência, na última quarta-feira (25). A ação foi realizada em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e ofereceu oportunidades e suporte especializado aos candidatos que compareceram ao local.

Durante o evento, realizado na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), mais de 10 empresas parceiras divulgaram cerca de 600 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. O evento seguiu o modelo da ação Inclusão na Prática e os candidatos foram entrevistados por profissionais das entidades que marcaram presença no local para prospectar novos talentos.

Uma das pessoas entrevistadas foi Diego Castro, de 37 anos, que é formado em administração e esteve na ação em busca de uma nova oportunidade. Ele é deficiente visual e sempre trabalhou como consultor de diversidade para ajudar a promover inclusão em empresas.

“Acho esse tipo de iniciativa fantástica, pois proporciona um ambiente acolhedor para que possamos conhecer as empresas e suas respectivas culturas. Além disso, faz com que a gente concentre nossas buscas de forma mais assertiva. Facilita a procura e oferece alguns atalhos no mercado de trabalho”, destaca Diego.

Outro candidato em busca de recolocação profissional que esteve no evento foi Phelipe Lopes, de 36 anos. Ele é surdo, sempre trabalhou na área de serviços gerais e ressalta a importância da ação. “É muito importante que esses eventos aconteçam, pois ajudam a todos nós que temos algum tipo de deficiência a ter nossa renda e conquistar independência financeira”, explica.

Outro exemplo é Juliana da Silva, de 39 anos. Ela tem deficiência física e está otimista na busca de uma vaga em áreas administrativas ou de atendimento ao público. “Acredito que esse evento proporciona possibilidades de sermos inseridos em oportunidades de acordo com as nossas necessidades”, afirma.

Empregabilidade em SP

No estado de São Paulo, promover políticas públicas por meio desse tipo de ação para a população com deficiência é uma prioridade para a gestão estadual. “Mais uma ação de empregabilidade voltada para pessoas com deficiência buscarem uma vaga no mercado de trabalho. É a diretriz do governador Tarcísio de Freitas e que estamos cumprindo: gerar renda, desenvolvimento regional e emprego de forma inclusiva e com acesso ao mercado de trabalho”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

População estimada

A população com deficiência no Brasil foi estimada em mais de 18 milhões de pessoas considerando indivíduos com idade igual ou superior a dois anos, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2022.