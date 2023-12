Governo de SP realiza rodada de negócios com agências e operadoras de viagens peruanas

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) levou para a capital peruana (Lima) na semana passada a rodada de negócios: “Roadshow Descubra São Paulo”, evento que apresenta o estado com a maior oferta de parques temáticos da América Latina, destinos gastronômicos premiados internacionalmente, atrações de aventura certificada e natureza exuberante, com muitos destinos de sol e praia, montanhas e serras.

O roadshow é realizado em parceria com a Embaixada do Brasil no Peru, o Comitê Descubra Brasil, do Governo Federal, e a companhia aérea Sky Airline.

“Já tivemos um aumento significativo de quase 50% de turistas peruanos em São Paulo de janeiro a outubro de 2023, o estado recebeu 37.637 visitantes, enquanto no mesmo período de 2022 vieram 25.349 peruanos para São Paulo”, disse o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena. “O Peru tem um mercado emissor de turistas muito interessante para SP, com a vantagem da proximidade entre os destinos e a oferta de voos diretos”.

Luís Sobrinho, consultor da Invest SP, da Setur-SP, explica que o turismo do estado de São Paulo nos segmentos de lazer e negócios é rico em variedade e qualidade, justamente o que busca o consumidor peruano. “O acesso facilitado pela utilização de passaporte e documento de identidade é um ingrediente promissor no processo de internacionalização do turismo do estado, em um mercado consumidor de turismo internacional como é o peruano”, disse ele.

Para o presidente do Comitê Descubra Brasil no Peru, José Luiz da Cunha, é muito importante oferecer às agencias peruanas variadas opções para seus clientes, com detalhes que poucos conheciam. “Sabemos do enorme potencial do estado de SP nos âmbitos comerciais, industriais e do agro. São Paulo entra de forma muito positiva no mercado local. Agradecemos a Setur-SP a iniciativa e todo o sucesso do evento”, destacou Cunha.

A promoção internacional do estado tem por objetivo fortalecer a imagem de São Paulo como destino turístico de lazer e negócios e com produtos atraentes ao mercado latino-americano. Houve rodadas de negócios entre operadoras peruanas e os principais destinos turísticos do país. Os eventos de promoção já percorreram dez capitais brasileiras divulgando o estado e capacitando mais de mil agentes de viagem no país.

“Após quase dois anos com o turismo praticamente inativo pelos efeitos econômicos da pandemia, recebemos com muita alegria o evento de São Paulo em nossa Embaixada, que se soma aos esforços que temos empreendido de intensificação das ações de promoção dos destinos turísticos brasileiros junto aos peruanos”, declarou o cônsul do Brasil no Peru, Clemente Baena Soares.

De acordo com Gustavo Monteiro, secretário executivo do Circuito Litoral Norte, essa é uma ação efetiva, com resultados diretos e uma oportunidade de reunir os principais operadores e agentes de viagens em um polo emissor com grande potencial e conexão aérea direta. “Foi fundamental para apresentar o destino, fornecedores de turismo e fomentar o mercado peruano com informações para operação turística. O destino Litoral Norte está cada vez mais forte e se mostra a opção mais atrativa para quem busca Natureza, Sol e Praia em São Paulo”, disse ele.

A companhia aérea Sky Airline também ficou satisfeita com a participação na rodada de negócios. “Este workshop, realizado em conjunto com o Comitê Descubra o Brasil e a Embaixada do Brasil no Peru teve grande abrangência e ajudou a continuar fortalecendo os laços entre os dois países e promovendo o turismo, este é o início de um grande relacionamento e trabalho em conjunto“, disse Yalu Jiménez, chefe de vendas diretas da companhia aérea Sky Airline.

Estiveram presentes representantes da Setur-SP, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo; Circuito Litoral Norte; Costa da Mata Atlântica; Circuito das Frutas; Circuito das Águas Paulistas; Região Turística da Fé; Vale do Ribeira e da Agência Receptiva Enjoy Experiencie.