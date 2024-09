Governo de SP realiza nova capacitação de policiais da Ronda Escolar na capital

Nesta segunda-feira (9), tem início a etapa final da capacitação dos policiais da Ronda Escolar na capital, voltada para o atendimento de alunos com deficiência. Ao longo de três dias, mais de 300 agentes participarão do treinamento na sede da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Essa ação é parte das iniciativas do Governo de SP, por meio da SEDPcD, Secretaria da Educação (Seduc-SP) e Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Na fase anterior, mais de 800 policiais foram capacitados. Com a conclusão desta última etapa, todo o efetivo da Ronda Escolar na capital estará preparado para prestar atendimento adequado e humanizado em situações de emergência envolvendo estudantes com deficiência.

A qualificação foi desenvolvida a partir da assinatura de uma resolução que criou um grupo de trabalho focado na implementação do programa, abrangendo a aquisição de equipamentos e treinamentos específicos para os agentes. A Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) está à frente dessa iniciativa.

“A capacitação é essencial para que os policiais compreendam as necessidades específicas dos alunos com deficiência, proporcionando atendimento mais humanizado e eficaz. Essa parceria entre as secretarias fortalece nosso compromisso com uma educação inclusiva e de qualidade para todos,” destacou a secretária executiva da SEDPcD, Ana Paula Nedavaska.

A Ronda Escolar contará com viaturas adaptadas e identificadas para os atendimentos, além de kits de emergência equipados com materiais como colar cervical, luvas de contenção, protetores de cabeça e mochilas de resgate, assegurando um atendimento rápido até a chegada de serviços especializados, como Bombeiros ou Samu.

De acordo com a Seduc-SP, 80,5 mil alunos com deficiência estão matriculados nas escolas estaduais da capital, interior e litoral, todos beneficiados por essa importante iniciativa.