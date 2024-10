Governo de SP realiza a implosão parcial de ponte que cruza o Rio Tietê para ampliar hidrovia

O Governo do Estado de São Paulo realizou nesta quarta-feira (23) a implosão parcial da ponte Prefeito Alidino Valter Bonini, que cruza o Rio Tietê, em Barbosa, na região de Araçatuba. A estrutura de concreto está localizada na altura do km 262 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) e será substituída por uma ponte metálica, o que ampliará o vão de navegação de 39 para 110 metros.

Com investimento de R$ 21,8 milhões do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de São Paulo, o projeto inclui a construção, no local, à margem da rodovia, de uma grande estrutura metálica que permitirá eliminar dois pilares hoje existentes sob a ponte. A medida vai facilitar o transporte de carga da Hidrovia Tietê-Paraná, que passa embaixo da pista.

“Com a obra de ampliação do vão da ponte da rodovia SP-425 sobre a Hidrovia Tietê-Paraná, o transporte aquaviário em São Paulo ganha em eficiência e segurança, ao eliminar restrições físicas na linha de navegação e reduzir o tempo de desmembramento dos comboios de barcaças para passagem sob a mesma”, comenta o subsecretário de Logística e Transportes da Semil, Denis Gerage Amorim.

A ampliação do vão de navegação da Hidrovia Tietê-Paraná trará maior segurança para as barcaças de cargas, que hoje tem como principais itens os produtos agrícolas. “Essa nova ponte metálica foi montada à margem do rio e será instalada em uma estrutura de concreto, construída ao lado da ponte. Posteriormente, será colocada sobre os pilares de sustentação”, completa o subsecretário.

O trecho da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425) foi interditado, dia 7 de outubro, para execução das obras de ampliação do vão de navegação da ponte sobre o Rio Tietê, na altura do km 262. O DER sinalizou os pontos estratégicos, indicando as opções de desvio para quem circula pela região. O bloqueio tem previsão de durar 60 dias.

“O DER está trabalhando para antecipar a liberação da ponte Prefeito Alidino Bonini, pois sabemos da sua utilidade e relevância para a população local. Esta obra terá um efeito positivo no transporte de cargas pela hidrovia, retirando veículos pesados das rodovias e contribuindo para aumentar a segurança e reduzir acidentes”, disse Sergio Codelo, superintendente do DER.

A operação de implosão foi acompanhada pelo diretor de Operações do DER, Raphael do Amaral Campos Junior. Envolveu procedimentos de segurança, que antecederam a implosão. Houve a verificação do circuito de detonação, além da instalação de sismógrafos (aparelhos que registram as vibrações e ruídos no solo). Foi realizada ainda varredura nas extremidades da ponte, com o acionamento de sirenes para alertar a população local.

Ampliação da hidrovia

A Semil, por meio do Departamento Hidroviário (DH), iniciou no primeiro semestre de 2023 as obras de ampliação da Hidrovia Tietê-Paraná, com destaque para o aumento da profundidade do canal de Nova Avanhandava, que tem como objetivo estimular o transporte aquaviário, desenvolvendo a logística no Estado de São Paulo. O investimento do Governo do Estado de São Paulo ultrapassa R$ 300 milhões e o projeto visa melhorar a navegabilidade durante os períodos de estiagem, reduzindo o risco de interrupção da navegação devido à diminuição do nível de água do reservatório.

A obra consiste no aprofundamento do canal em até 3,5 metros ao longo de 16 quilômetros, que permitirá a passagem de embarcações de grande porte nos períodos em que o nível da água menor reduz também o calado permitido. O método escolhido é o de derrocamento especial, com o uso de explosivo encartuchado, com o qual serão retirados 552 mil m³ de material rochoso. A conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A ampliação da profundidade do canal de Nova Avanhandava abrange também os municípios de Araçatuba, Birigui, Brejo Alegre e Santo Antônio do Aracanguá.

Em 2023, a hidrovia movimentou aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de diversas cargas. Após a conclusão da ampliação da profundidade do leito do Rio Tietê entre os reservatórios Ilha Solteira e Três Irmãos, espera-se que esse volume aumente significativamente, podendo chegar a 7 milhões de toneladas, quase três vezes mais do que a capacidade atual.

A partir de 1º de novembro, terá início o período de defeso e reprodução, que segue até 28 de fevereiro de 2025. Durante quatro meses, serão suspensas as detonações subaquáticas nas obras de ampliação da profundidade do canal de Nova Avanhandava, preservando os peixes e a fauna local.

Vantagens do transporte hidroviário

A modalidade de transporte é reconhecida mundialmente por sua eficiência econômica, social e ambiental. Entre as vantagens em comparação aos modais rodoviário e ferroviário estão a maior eficiência energética, a capacidade de concentração de cargas e a longevidade da infraestrutura e dos equipamentos. Além disso, o transporte hidroviário contribui para combater as mudanças climáticas e o efeito estufa. Outras vantagens incluem menor consumo de espaço, menos congestionamento, menores custos de infraestrutura e operação, menos acidentes e menor impacto ambiental, tornando o modal hidroviário uma alternativa sustentável e vantajosa para o transporte de cargas.