Governo de SP publica licitação para duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250)

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), publicou nesta quinta-feira (04) o processo de licitação para contratação das obras e serviços de duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP 250), entre o km 48,7 e o km 69,5, no trecho que liga as cidades de Cotia, Vargem Grande Paulista e Ibiúna, onde hoje circulam diariamente cerca de 7 mil veículos, em média.

Orçada em R$ 152,5 milhões, a licitação, de número 90.021/2024, será realizada por meio do Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), com prazo de conclusão de 24 meses. A abertura das propostas está marcada para o dia 14 de agosto, às 9h.

A obra beneficiará diretamente cerca de 75 mil pessoas, gerando cerca de 500 postos de trabalho, entre diretos e indiretos. Terá impacto positivo na ligação de duas das principais regiões metropolitanas do estado, facilitando o tráfego entre a porção oeste da RM de São Paulo, com mais de 21 milhões de habitantes, onde estão localizadas Cotia e Vargem Grande Paulista, e a cidade de Ibiúna, situada no sudeste da RM de Sorocaba, com mais de 2 milhões de habitantes.

Desde 2022, o DER já investiu na SP 250 cerca de R$ 115 milhões em obras de conservação e recuperação do pavimento e da sinalização, em trechos que cruzam os municípios de Apiaí, Ibiúna, Piedade, Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo.

Os interessados em participar da licitação devem acessar o site www.compras.sp.gov.br. O edital também está disponível no site do DER (www.der.sp.gov.br) e nos sites www.e-negociospublicos.gov.br e www.pncp.com.br.