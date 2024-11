Governo de SP promove segundo debate presencial sobre o Plano de Adaptação e Resiliência Climática

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), realiza amanhã (12), às 14h, o segundo encontro presencial para debater o Plano Estadual de Adaptação e Resiliência Climática (Pearc), que é o primeiro do tipo no Brasil e está em consulta pública.



O evento terá apresentações de Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Marco Antônio Zago, presidente da Fapesp, e outros especialistas.

Será uma oportunidade para debater as ações propostas para o eixo de “biodiversidade”, além de abrir espaço para que pesquisadores e a comunidade científica apresentem contribuições e sugestões para o fortalecimento do Pearc. É a segunda reunião temática para a construção do plano. Na última sexta (8), foi realizada uma escuta ativa numa aldeia indígena em Ubatuba.



Para acessar a consulta pública do Pearc, que está disponível para participação de todos os cidadãos, entidades e organizações, basta acessar o link:

Link



Serviço:

Data: Terça-feira, 12 de novembro de 2024

Horário: 14h

Local: Auditório Fapesp

Endereço: Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa, São Paulo



O evento também será transmitido ao vivo pelo Canal da Agência Fapesp no YouTube. Para assistir, acesse o link:

Link