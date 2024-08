Governo de SP promove exames de mamografia gratuitos no Memorial da América Latina

O Governo de São Paulo realiza até esta quinta-feira (29) exames de mamografia gratuitos no Memorial da América Latina. Promovida pelas secretarias de Políticas para a Mulher e da Saúde, a ação mantém no local a carreta de mamografia, que tem capacidade para fazer 50 exames por dia. A iniciativa marca o encerramento do Agosto Lilás, mês dedicado à luta contra a violência de gênero, à preservação da saúde e ao fortalecimento da autonomia financeira feminina, e faz parte do movimento São Paulo por Todas.

Para serem atendidas, mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar somente o RG e o cartão do SUS. Já mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar pedido médico do SUS, juntamente com o cartão SUS e RG. O atendimento é das 8h às 17h.

Após a ação no Memorial, a carreta segue para o Vale do Ribeira. O primeiro município atendido na região será Apiaí. Além de serviços de saúde, a ação levará uma carreta do empreendedorismo para incentivar a capacitação profissional às mulheres da área.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, salienta a relevância da pasta e das carretas para as mulheres do Estado. “Nossa intenção é garantir a prevenção e o cuidado à saúde da mulher, bem como oportunidades no mercado de trabalho que tragam autonomia e profissional”, afirma.



Mulheres de Peito



O programa Mulheres de Peito, da Secretaria da Saúde, leva a carreta da mamografia para todas as regiões do Estado. Mais de 41 mil mamografias foram feitas pelo programa de janeiro de 2023 até agosto de 2024. Para a secretária-executiva da Secretaria de Saúde, Priscilla Perdicaris, esta é mais uma ação que mostra a preocupação do governo com a saúde das mulheres. “Só neste ano, a Carreta de Mamografia já realizou mais de 21 mil exames e desde o começo da gestão houve investimentos de R$ 13,3 milhões no serviço”, relata.

São Paulo por Todas

São Paulo Por Todas é um movimento promovido pelo Governo de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas do Estado para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira exclusivamente disponíveis para elas.



O Estado implementou diversas iniciativas para proteger e apoiar mulheres. O Protocolo Não Se Cale está capacitando estabelecimentos e expandindo a fiscalização, com mais de 66 mil inscritos. O Abrigo Amigo, implantado em pontos de ônibus, recebeu 1.587 chamados desde agosto de 2023. O aplicativo SP Mulher Segura, lançado em 2024, já teve mais de 2,5 mil downloads e facilita o registro de ocorrências e o monitoramento de agressores.

Além disso, foram investidos recursos em empreendedorismo feminino e qualificação profissional, com a criação de Casas da Mulher Paulista, que contou com investimento de R$13 milhões, e programas de crédito e capacitação, que disponibilizaram aproximadamente R$334,3 milhões exclusivamente para mulheres.

SERVIÇO

São Paulo Por Todas: Saúde no Memorial da América Latina

Data: 27 a 29 de agosto

Horário: 8h às 17h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo – SP)