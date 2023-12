Governo de SP promove evento cultural de grafite em estações de trem

O Jardim Maia, região Metropolitana de São Paulo, se tornará palco de expressão artística e cultural durante o evento de grafite promovido pelo Projeto Arte e Cultura na Kebrada, em sua 15ª edição. O muro localizado na Av. Estrela da Noite, entre as estações Jd. Helena e Itaim Paulista da CPTM, que atende a linha 12-Safira, será transformado em uma vibrante galeria a céu aberto.

Em parceria com diversos grafiteiros, o projeto busca colorir e dar vida à comunidade, promovendo a integração entre os moradores.

Artistas locais e convidados se unirão para criar um espetáculo visual que reflete a diversidade e a riqueza cultural do Jardim Maia. Além do grafite, o evento contará com apresentações de bandas, DJs, MCs, break, reggae e samba, proporcionando uma experiência completa de entretenimento para os participantes.

O Projeto Arte e Cultura na Kebrada vai além da expressão artística e cultural, incorporando ações sociais ao evento. Entre as atividades oferecidas, destacam-se cortes de cabelo, pintura de rosto, teatro, espaço para leitura, sarau, oficina de graffiti para crianças, brinquedos infantis e uma área de lazer.

A preparação do muro ocorreu entre os dias 2 e 7 de dezembro, enquanto a execução do grafite começou na sexta-feira (8) e segue até domingo (10), das 9h às 22h.

A comunidade local está convidada a acompanhar de perto a transformação do espaço, celebrando a cultura e a arte urbana.

Ações de Cidadania

Todas as iniciativas são realizadas com o apoio da CPTM, que abre espaços em suas estações para a realização de atividades ligadas à promoção do bem-estar de seus passageiros.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte público ferroviário, com 1,9 milhão de passageiros transportados por dia útil (demanda antes da pandemia). Diariamente, os trens percorrem cerca de 65 mil km, ou uma volta e meia em torno da terra, em quase 1.700 viagens programadas. Juntas, as cinco linhas da CPTM somam 196 km de extensão, dos quais 95 km estão na capital paulista, que também conta com 26 estações do total de 57. A CPTM atende moradores de 18 municípios, incluindo a capital.

15ª edição do Projeto Arte e Cultura na Kebrada

Local: trecho na Av. Estrela da Noite, nº 31 ao 351 – Entre as estações Jd. Helena e Itaim Paulista, linha 12-Safira

Data: 8 a 10/12

Horário: 09h às 22h