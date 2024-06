Governo de SP promove ações para acolher população vulnerável durante onda de frio

A Defesa Civil do Estado de São Paulo manterá o Abrigo Solidário aberto até segunda-feira (03/06) às 8h, devido às baixas temperaturas previstas para os próximos dias. Localizado na Estação Pedro II do Metrô, o abrigo tem capacidade para 100 pessoas por noite e oferece colchões, cobertores e refeições gratuitas entregues pelo Bom Prato Móvel.

Neste período de frio, a Secretaria de Transportes Metropolitanos, o Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil somam esforços para garantir a estrutura do alojamento e atender à população vulnerável da capital.

Paralelamente, a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS) do Governo de São Paulo dobrou a capacidade do Abrigo da Praça da Sé de 50 para 100 pessoas por dia. Essa ampliação, válida até setembro, visa prioritariamente receber famílias em situação de rua. A triagem é realizada pela prefeitura de São Paulo, que encaminha as pessoas ao serviço estadualizado.

O abrigo oferece colchões com lençol, travesseiro e cobertores, vagas específicas para mulheres com crianças, além de berços para bebês e banheiros com trocadores. Além disso, são disponibilizados banhos quentes e refeições diárias para os abrigados.

Já o Fundo Social destinou 400 cobertores para o funcionamento do Abrigo Solidário da estação Pedro II do metrô e da Praça da Sé.