Governo de SP planta 476 árvores na Mata Atlântica para compensar emissões

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) vai realizar nesta sexta-feira, 15, o plantio de 476 árvores nativas da Mata Atlântica e neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa.

“Práticas de sustentabilidade devem permear todo o modo de operação da Secretaria, da concepção dos projetos à execução das obras”, afirma o secretário Roberto de Lucena, titular da pasta, em nota. “O turismo é uma indústria limpa que ajuda a preservar o meio ambiente, além de gerar novos empregos e desenvolvimento local”, disse.

A certificação para o plantio se deu por meio de uma parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN). Entre as árvores que serão plantadas, estão mudas de jacarandá, urucum e cedro. A compensação de carbono é uma iniciativa alinhada com as metas de sustentabilidade assumidas pelo Brasil com a Organização das Nações Unidas (ONU) e reforçada pelo governo de São Paulo.