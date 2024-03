Governo de SP participa de reunião de gestores de Defesa Civil no Espírito Santo

Nos últimos dois dias, a Defesa Civil do Estado de São Paulo discutiu novas ações e políticas públicas de prevenção e salvamentos na reunião do Conselho Nacional de Gestores de Proteção e Defesa Civil, que aconteceu no Espírito Santo. O evento reuniu os 27 coordenadores dos órgãos estaduais, entre eles o coronel PM Henguel Ricardo Pereira, que comanda a Defesa Civil paulista e também preside o conselho de gestores.

O primeiro encontro do grupo em 2024 foi marcado pela integração e planejamento estratégico para a proteção civil no Brasil. A agenda foi centrada no fortalecimento e na capacitação da Defesa Civil nos estados diante dos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas.

O conselho também debateu temas como a expansão de fundos estaduais de Defesa Civil; mais investimentos em obras e projetos de prevenção; colaboração com o Banco Mundial para financiamento de ações de gestão de risco e desastres; e a utilização de ferramentas tecnológicas avançadas como o Centro de Inteligência de Defesa Civil e o sistema AlertaES, do Espírito Santo, para integração do monitoramento de alertas.

A incorporação do Sistema Integrado de Bases Geoespaciais do Estado do Espírito Santo (GEOBASES) foi destacado como um exemplo inovador de aplicação tecnológica na gestão de riscos, junto com a implementação do Protocolo Nacional de Atuação das Defesas Civis, reforçando o compromisso com a melhoria contínua dos processos de resposta a emergências.

As reuniões ainda destacaram a cooperação interestadual e o compartilhamento de conhecimentos e práticas entre as unidades da federação. O intercâmbio de experiências e estratégias entre os estados é considerado essencial para a construção de sistemas mais resilientes e adaptáveis às mudanças climáticas e aos desastres naturais.

A colaboração dos órgãos estaduais para o enfrentamento de desafios é um dos pontos-chave para a eficácia do sistema nacional de Defesa Civil. O conselho de coordenadores reforçou o compromisso para liderar esforços conjuntos e fortalecer a capacidade de pronta resposta do país em relação a desastres e cenários de calamidade.

“O primeiro encontro de 2024 foi um marco no caminho para uma cooperação mais estreita entre as Defesas Civis de todo o Brasil, estabelecendo um precedente positivo para os encontros futuros e as ações conjuntas no âmbito dos órgãos nacionais de proteção”, concluiu o coronel Henguel.