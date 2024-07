Governo de SP participa da cerimônia de abertura da 25ª Expo Coopercitrus

O governo de São Paulo visitou nesta segunda-feira (22/07), a Coopercitrus Expo 2024, no município de Bebedouro. Ao lado do governador Tarcisio de Freitas, o secretário de Agricultura de SP, Guilherme Piai, participou da cerimônia de abertura da 25ª edição da feira.

Na ocasião, o secretário ressaltou a importância das cooperativas agrícolas, entidades fundamentais no fortalecimento do agro paulista.

“Estamos no berço do cooperativismo paulista, participando desse grande evento de uma cooperativa parceira da Secretaria de Agricultura. Por meio desse trabalho conjunto, os produtores cooperados conseguem ter acesso facilitado ao crédito e seguro rural oferecido pelo governo paulista e por isso agradecemos imensamente a toda a diretoria da Coopercitrus e, principalmente, aos seus cooperados”, completou Piai.

Célio Messias/Governo do Estado de SP

Durante a cerimônia, o presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus, Matheus Kfouri Marino, falou sobre a próxima safra de verão. “Com a aproximação das chuvas, o agricultor necessitará de insumos para produção. A Coopercitrus se antecipou e construiu parcerias estratégicas de negócios para oferecer ao cooperado soluções inovadoras com condições comerciais incríveis”, afirmou.

O evento, promovido pela Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, reúne mais de 160 empresas líderes nos setores de máquinas, implementos, insumos, sementes, saúde e nutrição animal, seguros, irrigação e tecnologias de precisão.

O governador do Estado de SP, Tarcísio de Freitas, que visitou a Coopercitrus pela segunda vez desde o início da gestão atual, reiterou a importância do cooperativismo principalmente no suporte ao pequeno agricultor paulista. “Essa cooperativa que conta com mais de 40 mil cooperados, garantindo competividade, renda e retribuindo os produtores rurais por seu incansável trabalho no campo. Nosso estado se tornou o que é, em grande medida, pelo agronegócio”.

Durante a Coopercitrus Expo, que acontece entre os dias 22 e 26 de julho, um estande da CATI, com uma equipe técnica da Regional Barretos, estará à disposição dos agricultores para passar orientações sobre os programas da Secretaria de Agricultura: o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA).

Exigência do novo Código Florestal, o CAR é o primeiro passo para que o produtor rural tenha segurança quanto ao status do seu patrimônio e o meio ambiente, preservação e recuperação. Vale destacar que a Campanha “Aceite seu CAR”, do governo do Estadual paulista, possui o objetivo de conscientizar proprietários de imóveis rurais sobre a importância de regularizar o cadastro ambiental, registro público eletrônico nacional obrigatório a todas as propriedades rurais.

Hoje, São Paulo está em posição destacada frente aos demais estados brasileiros com um total de 427 mil cadastros ativos e 390 mil cadastros já processados no sistema estadual, sendo que 13% (39.649) já se encontram validados pela SAA. Além disso, São Paulo lançou o Painel Público da Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais, que presta contas à sociedade tornando dados ambientais públicos.

“O CAR é dignidade, extensão rural, valorização da propriedade e sustentabilidade, e o Estado de São Paulo tem mais CARs registrados e validados do que o Brasil inteiro em conjunto. Vamos seguir a passos largos na maior regularização ambiental da história do Estado de SP”, destacou o secretário Guilherme Piai.

O produtor tem acesso às informações de regularização ambiental no link: https://car.agricultura.sp.gov.br/