Governo de SP participa da abertura da maior competição equestre da raça Quarto de Milha do País

O torneio nacional esportivo, promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), contou com a participação do governador do Estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, na solenidade de abertura do 47º Campeonato Nacional de Conformação de Trabalho da Raça Quarto de Milha, neste sábado (13/07), no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba.

“O nosso agro merece toda a nossa homenagem, todo o nosso respeito e todo o nosso trabalho. Nós temos um agro diversificado e importante para nossa pauta de exportações. Esse ano, São Paulo se tornou o maior exportador do agronegócio do Brasil”, afirmou Tarcísio.

Considerada a maior competição do segmento equestre de provas da raça no Brasil, esta edição contou com competidores de 21 estados brasileiros. Em 18 modalidades disputadas, o Campeonato Nacional recebeu 11.700 inscrições.

A Coordenadoria de Defesa Agropecuária, órgão ligado à Secretaria de Agricultura, está presente no evento, realizando a fiscalização de documentos zoossanitários e a entrada de animais, além de preservar a sanidade do rebanho e garantir as condições de bem-estar animal.

Na ocasião, a ABQM também comemorou os 55 anos da Associação, que está entre as maiores da história da raça e é responsável por manter o registro genealógico, a identidade e propriedade do Cavalo Quarto de Milha.

“O Estado de São Paulo tem orgulho em ter em seu território o maior evento equestre da América Latina, que valoriza esse setor que gera mais de R$ 30 bilhões em receita anual e garante empregos para homens e mulheres do campo paulista”, ressaltou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai..

Vale destacar que o governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura, encaminhou para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o Projeto de Lei do Passaporte Equestre, que prevê a liberação do trânsito animal no Estado de São Paulo e a atualização do sistema GEDAVE. O novo sistema permite que o produtor emita as próprias Guias de Trânsito Animal (GTA’s) para fora do Estado, por meio do celular.

Quarto de Milha

A raça QM é uma das mais populares e versáteis dentro do cenário equestre brasileiro, reconhecida por sua musculatura robusta, temperamento dócil e habilidades excepcionais, sendo uma escolha frequente em competições esportivas. O Estado de São Paulo detém o maior plantel de QM no país, com mais de 267 mil cavalos, segundo o relatório do Mapa de Atividades dos Serviços de Registro Genealógico no Brasil (2022).