Governo de SP participa da abertura da 1ª edição dos Jogos Mundiais da Juventude Surda

Na última terça-feira (16), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), por meio do secretário Marcos da Costa, esteve presente durante a abertura da 1º edição dos Jogos Mundiais da Juventude Surda 2024 realizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos (ICSD) em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS).

O secretário Marcos da Costa destacou a importância do intercâmbio de experiências e vivências que o torneio proporcionará, “quero desejar a todos vocês dias de muito sucesso na competição, na amizade e na vida. Saibam que vocês são referência não só como atletas, mas também são um espelho na luta pela inclusão”.

O evento, que vai até 19 de janeiro no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, reúne aproximadamente 200 atletas surdos com idade entre 14 e 18 anos.

Os jogos serão disputados por jovens atletas vindos de 19 países: Afeganistão; África do Sul; Alemanha; Áustria; Brasil; Cazaquistão; Chipre; Grécia; Hungria; Índia; Irlanda; Itália; Japão; Letônia; México; Polônia; Quênia; Taipei Chinesa; e Venezuela. No total, a competição abrange 4 modalidades: basquete 3×3; badminton, natação e atletismo.

No sábado (20), serão realizados jogos amistosos entre todas as equipes e também a cerimônia de encerramento, que ocorre a partir das 19h.