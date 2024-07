Governo de SP paga quase R$ 600 milhões em bônus a policiais nesta sexta-feira

Os policiais civis, militares e técnico-científicos, que cumpriram metas de desempenho e colaboraram para a redução dos índices criminais no estado de São Paulo em 2023, recebem, nesta sexta-feira (5), o pagamento da bonificação por resultados. O valor, desembolsado pelo governo estadual para incentivar os agentes, chega a quase R$ 590 milhões.

A bonificação por resultados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) foi instituída em lei no ano de 2014, sendo o pagamento realizado anualmente. Não há uma data fixa para o depósito em conta, mas necessita da aprovação da Comissão Intersecretarial, com aval do governo paulista.

Conforme a Subsecretaria de Acompanhamento de Projetos Estratégicos, da SSP, setor responsável pelo incentivo financeiro, a apuração dos resultados é realizada bimestralmente. Isso significa que os policiais recebem hoje um bônus pelo que eles trabalharam nos seis bimestres do ano passado.

Definição de metas, monitoramento, avaliação e cálculo da bonificação

Todo ano as autoridades da Segurança Pública estabelecem metas específicas, como a redução de certos tipos de crimes, aumento de prisões, melhoria na resolução de casos, entre outros. Durante o ano, o desempenho das unidades, bem como o do policial individualmente, é avaliado. Dados são coletados e relatórios são elaborados para verificar se as metas estão sendo alcançadas.

Após o período de avaliação, a bonificação é calculada com base nos resultados. Não há distinção de valores entre policiais civis, miliares ou técnico-científicos, porém, cada um é avaliado conforme o nível de cumprimento das metas.

As regras para o cálculo do programa são publicadas anualmente por meio de uma resolução conjunta. A última publicação foi a referente ao ano de 2023 (Resolução Conjunta nº CC/SGGD/SFP-01, de 16/05/2024).

Valorização e reconhecimento

Diversas empresas trabalham com metas, ferramentas fundamentais para engajar as equipes. Receber uma espécie de “prêmio” ao final do ciclo estipulado, serve como um estímulo para o dia a dia. Com as polícias do estado de São Paulo não é diferente.

Além de serem beneficiados com o valor ganho, quando isso vem atrelado com a redução de criminalidade e a melhoria na segurança pública, “os policiais se sentem parte de um esforço maior para proteger a sociedade, o que aumenta a satisfação e o orgulho no trabalho”, afirma a soldado Nathália Denise.

A policial, que trabalha no rádio patrulhamento e no atendimento de ocorrências na região central de São Paulo, considera que o incentivo financeiro melhora a renda dos agentes e proporciona um reconhecimento tangível pelo trabalho árduo.

“Saber que o seu desempenho será recompensado nos incentiva a aprimorar nossas habilidades e adotar melhores práticas para atingir os objetivos estabelecidos”, conclui a soldado.