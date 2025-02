Governo de SP oferece oficinas gratuitas de Balé Clássico e Dança Contemporânea

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) – corpo artístico da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança – abre sua sede no Bom Retiro, em São Paulo, para receber jovens bailarinos em oficinas gratuitas de Balé Clássico e Dança Contemporânea, no dia 15 de fevereiro.

Das 9h às 10h30, acontece a Oficina de Balé Clássico, ministrada pela professora Aline Campos, na qual os alunos poderão se aprofundar e conhecer um panorama da técnica de balé usada em uma companhia profissional. Já das 11h às 12h30, é a vez da Oficina de Dança Contemporânea, com Milton Coatti, gerente de ensaio da SPCD, onde será possível experienciar trechos de obras do repertório da SPCD.

Para se inscrever, é necessário ser maior de 14 anos e ter conhecimento intermediário em dança. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição por meio de formulário, que pode ser acessado neste link.

Serviço:

Oficina de Balé Clássico

Data: 15/02/2025, sábado

Horário: 09h às 10h30

Local: Sede SPCD – Rua Três Rios, 363, 1º andar – Bom Retiro

Formato: Presencial

Ministrada por: Aline Campos, professora da SPCD

Pré-requisitos: nível técnico a partir do intermediário e idade a partir de 14 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/BGfua2HNShp9zjtt9

Observação: Apenas a inscrição não garante a sua participação. A vaga será confirmada pela equipe do Educativo, via e-mail.

Oficina de Dança Contemporânea

Data: 15/02/2025, sábado

Horário: 11h às 12h30

Local: Sede SPCD – Rua Três Rios, 363, 1º andar – Bom Retiro

Formato: Presencial

Ministrada por: Milton Coatti, Gerente de Ensaios da SPCD

Pré-requisitos: nível técnico a partir do intermediário e idade a partir de 14 anos

Link para inscrição: https://forms.gle/BGfua2HNShp9zjtt9

Observação: Apenas a inscrição não garante a sua participação. A vaga será confirmada pela equipe do Educativo, via e-mail.