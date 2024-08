Governo de SP oferece linha de crédito para startups

O Governo de São Paulo oferece apoio para alavancar os negócios das startups no estado. A DesenvolveSP, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), tem atuado para desburocratizar linhas de crédito para essas empresas de base tecnocientífica. Com valores entre R$ 20 mil e R$ 15 milhões para cada projeto, o Finep Inovacred Expresso facilita o acesso aos recursos para qualquer porte de empreendimento.

As atividades de inovação estão no âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) que, nesta parceria com o Desenvolvimento Econômico, quer atrair o maior número possível de bons empreendimentos que precisam de um aporte financeiro para expandir seus negócios. A linha específica para esse ramo de atividade é o Finep Inovacred Expresso, cuja característica principal é a simplificação do processo.

O financiamento prevê TR (taxa referencial) + taxação de 4,24% a 5,58% ao ano, um índice atraente considerada a realidade do mercado financeiro em relação à concessão de crédito desta natureza. O prazo de financiamento é de até seis anos, com carência de até dois. “Nosso objetivo é aumentar a distribuição de crédito para impulsionar o crescimento de empreendimentos inovadores, gerando benefícios econômicos e sociais para o setor de inovação do estado de São Paulo”, diz Vahan Agopyan, secretário da SCTI.

Sistema inovador

O crédito em questão já começou a garantir que boas ideias transformem a realidade das pessoas. Um exemplo é o sistema robótico de controle de acesso criado pela startup Home Book Portaria, sediada na cidade de Campinas, interior do estado. Com o valor, a empresa investiu em um sistema inovador de segurança para portarias.

O sistema em questão tem funcionalidade de biometria facial com leitura de expressão que identifica, por exemplo, se um morador de determinado condomínio está numa situação perigosa – sendo vítima de um sequestro relâmpago, por exemplo. Com o apoio, a empresa desenvolveu o protótipo, adquiriu equipamentos e contratou mão de obra especializada.

As startups podem solicitar os créditos estando vinculadas ou não aos ambientes de inovação do governo estadual. Para se candidatar a esse aporte financeiro, que é caracterizado pelas exigências mais simples e sem a necessidade de demonstrar garantias, as empresas devem ter faturamento anual entre R$ 81 mil e R$ 300 milhões. Vale lembrar que os microempreendedores individuais (MEIs) com faturamento anual inferior a R$ 81 mil têm acesso ao Banco do Povo Paulista, que oferece microcrédito produtivo variando de R$ 200 a R$ 21 mil.