Governo de SP mostra projeto de desestatização da Sabesp para investidores em Londres

O governador Tarcísio de Freitas abriu nesta segunda-feira (1), em Londres, na Inglaterra, uma rodada de reuniões com investidores profissionais para apresentar o projeto de desestatização da Sabesp. Com a definição da Equatorial como investidor de referência finalista na última semana, começa hoje a segunda etapa da oferta pública, quando investidores profissionais e não profissionais poderão apresentar suas intenções de investimento e pedidos de reserva na oferta pública, respectivamente.

“Estamos satisfeitos com a primeira etapa do processo, que tem como um de seus objetivos a universalização do saneamento, levando água potável, esgoto coletado, tratado, para as pessoas que hoje estão fora”, destacou o governador Tarcísio de Freitas durante as reuniões com executivos na capital inglesa.

A comitiva paulista participou de encontros com representantes de potenciais investidores. No restante da semana, o grupo se reúne com novos executivos em Londres e na Suíça.

Além do governador, também compõe a comitiva do Governo de SP a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende, a titular da pasta de Comunicação, Laís Vita, e o presidente da Sabesp, André Salcedo. Tarcísio participa dos dois primeiros dias de reuniões na Europa e retorna ao Brasil, onde terá outros encontros com investidores no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Não haverá oferta primária, o que significa que apenas ações que hoje são do Governo de São Paulo serão ofertadas.