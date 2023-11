Governo de SP mobiliza população para combater o Aedes aegypti, transmissor da dengue

O mosquito transmissor da dengue, chikungunya e Zika está presente em todas as cidades de São Paulo. Por isso o governo do Estado, em conjunto com a Secretaria da Saúde (SES) e parceria com os municípios, promove, entre os dias 27 de novembro e 02 de dezembro, a Semana Estadual de Mobilização Social contra o mosquito Aedes aegypti, com orientações sobre prevenção e controle das doenças, além de ações em casos de sintomas.

“Os criadouros do Aedes aegypti são os locais onde os mosquitos depositam os seus ovos e as larvas se desenvolvem até formarem mosquitos adultos. A eliminação desses criadouros é uma estratégia fundamental no controle da proliferação do Aedes e prevenção das doenças que ele transmite. Alguns exemplos de criadouros são recipientes de água parada, pratos de plantas, calhas entupidas, lixeiras e caixas d’ água mal vedadas, além de piscinas ou fontes sem os devidos cuidados”, explica a coordenadora em saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças do Estado de São Paulo, Regiane de Paula.

Os índices de transmissão das arboviroses, que são as doenças causadas por vírus transmitidos por mosquitos, estão associados à adaptação do animal às condições ambientais, especialmente o calor. Indicadores apontam situação de risco em 8 municípios e 79 em alerta.

Até 24 de novembro, foram confirmados 311.863 mil casos de dengue, distribuídos em 625 municípios, com 276 óbitos. Em relação à chikungunya, há 2.153 casos confirmados, em 137 cidades, com 12 mortes. O estado de São Paulo também confirmou quatro casos de Zika vírus em 2023.

A SES realiza permanentemente ações de combate dando apoio aos municípios, que são responsáveis pelo trabalho de campo para a prevenção às doenças causadas pelo mosquito.

Recomendações gerais para eliminação de criadouros do Aedes aegypti

• Eliminar pratos de plantas ou utilizar um prato justo ao vaso, que não permita acúmulo de água;• Descartar pneus usados em postos de coleta da Prefeitura;• Retirar objetos que acumulem água de quintais, como potes e garrafas;• Verificar possíveis vazamentos em qualquer fonte de água;• Tampar ralos;• Manter o vaso sanitário sempre fechado;• Identificar sinais de umidade em calhas e lajes;• Verificar a presença de organismos vivos em águas de piscinas ou fontes ornamentais.

A Secretaria da Saúde orienta a população a procurar um serviço de saúde ao apresentar qualquer sinal ou sintoma de dengue, chikungunya ou Zika, como dores no corpo e febre. O diagnóstico e o tratamento para as doenças são oferecidos de forma integral e gratuita por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).