Governo de SP libera implantação de acesso na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304)

O Governo do Estado de São Paulo autorizou a implantação de um acesso na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no km 225+700, no município de Santa Maria da Serra, região de Campinas. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 15,4 milhões. A obra está prevista para começar em agosto, com entrega para junho de 2028.

O Decreto nº 68.587, que declara como utilidade pública uma área de mais 1,25 mil m², foi publicado no Diário Oficial do Estado, na última sexta-feira (7). A área é administrada pela concessionária Eixo-SP e será necessária para implantação de um acesso que irá melhorar a segurança no trecho e dar mais fluidez ao tráfego de veículos na rodovia.