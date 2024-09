Governo de SP leva serviços de documentação gratuita à população do Vale do Paraíba

A Secretaria da Justiça e Cidadania (SJC) levará o projeto Cidadania Itinerante para os moradores dos munícipios de Redenção da Serra e São Luiz do Paraitinga, ambos na região metropolitana do Vale do Paraíba, no mês de setembro. O ônibus, que leva os serviços de documentação essenciais para o exercício da cidadania para mais perto da população, estará nos locais nos dias 3 e 4, e 5 e 6, respectivamente. Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada. Confira os endereços e horários ao final do texto.

Lançado em junho de 2022, o Cidadania Itinerante atingiu a marca de 219 mil serviços solicitados por mais de 63 mil pessoas da região metropolitana, interior e litoral do estado de São Paulo, além de diversos bairros da capital paulista.