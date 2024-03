Governo de SP leva estrutura inédita ao maior evento de inovação do mundo

O Governo de São Paulo leva uma ação inédita à edição 2024 do South by Southwest (SXSW), maior evento de inovação do mundo que acontece entre os dias 8 e 16 de março, em Austin, nos EUA. A gestão paulista estará presente com a Casa São Paulo, localizada em frente ao hangar principal do evento. O objetivo é promover São Paulo como o principal polo de inovação e economia criativa da América Latina, além de atrair investimentos estrangeiros.

É a primeira vez que um Estado brasileiro terá um espaço próprio dentro do SXSW, que reúne as principais marcas e lideranças globais em tecnologia, entretenimento, internet, música, cinema e games. Com cerca de 1 mil m², a Casa São Paulo terá capacidade para receber pelo menos 5 mil pessoas e funcionará como um hub para visitantes de todo o mundo.

“São Paulo é o centro da indústria criativa do Brasil e fonte de inúmeros projetos que impulsionam a economia local. Buscar novos investimentos para fomentar essas iniciativas reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda e o fortalecimento da nossa cultura, que inspira e conecta pessoas”, afirmou a secretária estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marilia Marton.

O objetivo da Casa São Paulo é apresentar as oportunidades paulistas de negócios, parcerias na indústria cultural e em áreas que estão no centro do debate político e econômico, parte dos temáticas abordadas no SXSW.

O evento terá palestras de representantes da gestão estadual, como os secretários Marilia Marton e Guilherme Piai (Agricultura e Abastecimento), dirigentes da Sabesp e parceiros do Governo de São Paulo em diferentes projetos, entre eles o “Abrigo Amigo”, que oferece companhia e segurança a mulheres em diversos pontos de ônibus da capital.

A programação da Casa São Paulo será desenvolvida em quatro eixos temáticos: tecnologia e inovação; impacto social; economia criativa, jogos e audiovisual; e artes e festivais. Os temas de sustentabilidade e negócios serão transversais a todas as atividades do espaço, que também vai oferecer palestras, workshops, eventos de networking e ações realizadas pelo Estado e marcas parceiras.

A organização do espaço – que terá até um estúdio para transmissões via streaming – é feita pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e pela InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Gerando Falcões.

“Queremos mostrar que São Paulo é o lugar perfeito para quem quer investir em economia criativa e inovação. Temos centros de pesquisas de excelência, as melhores universidades do país, um ecossistema de startups reconhecido no mundo todo e, principalmente, gente apaixonada por cultura e com vontade de inovar e empreender”, afirmou o presidente da InvestSP, Rui Gomes.

A Casa São Paulo também será palco de shows com DJs e estética voltada à cultura urbana de artes plásticas e grafite, além da exposição de conteúdos sobre a gestão estadual e marcas parceiras em painéis multimídia. A Gerando Falcões também vai divulgar conteúdo sobre a criatividade das periferias e aplicações no combate a problemas sociais e ambientais.

CreativeSP

Pelo terceiro ano seguido, o programa CreativeSP, fruto de parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a InvestSP, levará dez empresas paulistas para rodadas de negócios no SXSW. Elas também participarão das ações da Casa São Paulo, com a expectativa de movimentar até R$ 50 milhões em oportunidades.

O programa já levou 163 empresas da indústria cultural para alguns dos maiores eventos de economia criativa do mundo, como SXSW (EUA), Festival de Cinema de Cannes (França), Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha) e Web Summit Lisboa (Portugal).

A projeção de novos negócios gerados pelo CreativeSP, até agora, é de R$ 846 milhões, com a criação de 16,1 mil vagas de trabalho. Os bons resultados levaram o Governo de São Paulo a prorrogar o programa até 2028 com a expectativa de injetar cerca de R$ 2,5 bilhões na indústria cultural paulista nos próximos anos.

Confira os destaques da Casa São Paulo no SWSX

Dia 9 de março – 11h30 (horário local)

Guilherme Piai, secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, no painel “Acelerando o progresso da sustentabilidade na Agritech por meio da inovação”

Dia 9 de março – 17h (horário local)

Marilia Marton, secretária estadual de Cultural, Economia e Indústria Criativas, no painel “São Paulo dá boas vindas à comunidade South By”

Dia 10 de março – 11h30 (horário local)

Marilia Marton, secretária estadual de Cultural, Economia e Indústria Criativas, no painel “Gerando Falcões apresenta: Favela Day”

Dia 10 de março – 14h30 (horário local)

Virgínia Ribeiro, superintendente de Sustentabilidade e Governança Corporativa da Sabesp, no painel “Qual o futuro das cidades no novo contexto climático?”

Dia 11 de março – 11h30 (horário local)

Diretores das agências InPress e Baila e da Eletromídia no painel “Comunicar com propósito: discutindo o papel da comunicação pública para impactar a vida das pessoas”