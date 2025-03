Governo de SP leva cabine interativa para comunidades e esclarece dúvidas sobre dengue

O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado da Saúde e de Comunicação, lança neste sábado (22) uma iniciativa para combater a desinformação e conscientizar a população sobre dengue, chikungunya e Zika. Entre os dias 22 e 31 de março, das 10h às 16h, uma cabine interativa será instalada em cinco comunidades da capital: Heliópolis, São João, Cantinho do Céu, Paraisópolis e Jardim Planalto.

A ação tem o objetivo de esclarecer dúvidas sobre sintomas, tratamento e vacinação oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além de combater fake news relacionadas às doenças. Os moradores poderão participar de um quiz educativo, reforçando a importância da prevenção e da eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti. Quem interagir com a atividade ganhará um brinde especial.

Essa é mais uma iniciativa do Governo de São Paulo para levar informação acessível e confiável diretamente às comunidades, fortalecendo o combate às arboviroses urbanas.

Até esta sexta-feira (21), São Paulo contabiliza 296.143 casos da doença e 273 óbitos. Na Grande São Paulo, são 22.827 casos e um óbito.

Principais sintomas da dengue:

Febre alta

Dor atrás dos olhos

Dores no corpo, músculos e articulações

Manchas avermelhadas na pele e coceira

Náuseas

Principais sintomas da chikungunya:

Principais sintomas da chikungunya: Febre alta

Conjuntivite

Dor de cabeça

Cansaço e indisposição

Manchas e erupções na pele

Mal-estar geral

Náuseas e vômito

Dores musculares

O Governo de SP lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas”, que reúne as perguntas mais frequentes sobre dengue, Zika e chikungunya. Acesse: www.dengue100duvidas.sp.gov.br.

Serviço:

Cabine sobre a Dengue em Heliópolis

Data: 22 e 23/03

Horário: 10h às 16h

Endereço: Rua Graviola de Heliópolis, 3a – Heliópolis – SP

Cabine sobre a Dengue no São João

Data: 24 e 25/03

Horário: 10h às 16h

Endereço: Av. José Estima Filho, 1599 – São João – SP

Cabine sobre a Dengue no Cantinho do Céu

Data: 26 e 27/03

Horário: 10h às 16h

Endereço: Rua Francisco Inácio Solano, 221 – Cantinho do Céu – SP

Cabine sobre a Dengue no Paraisópolis

Data: 28 e 29/03

Horário: 10h às 16h

Endereço: Rua Melchior Giola, 211 – Paraisópolis – SP

Cabine sobre a Dengue no Jardim Planalto

Data: 30 e 31/03

Horário: 10h às 16h

Endereço: Av. Manuel Pimentel 295 – Jardim Planalto – SP