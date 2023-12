Governo de SP lança programa para o monitoramento climático, com apoio de SCTI E IPT

O Governo de SP, lançou nesta quinta-feira (14), o Programa São Paulo Sempre Alerta, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológicas (IPT), atua no programa com o intuito de fortalecer a infraestrutura preventiva e a segurança da população em casos de eventos climáticos e desastres naturais. Com investimento de mais de R$2 milhões anualmente, a parceria visa principalmente a promoção da qualidade de vida para toda a sociedade.

De acordo com o secretário de SCTI, Vahan Agopyan, “a tecnologia desempenha um papel fundamental na prevenção de desastres naturais. Ela surge como uma poderosa aliada na busca por soluções inovadoras que visam proteger e melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos. Com o conhecimento técnico e científico dos especialistas do IPT, aliado ao comprometimento da SCTI, estamos preparados para enfrentar os desafios apresentados por desastres naturais, atuando de forma assertiva na prevenção de acidentes”, afirma o secretário.

O IPT, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo, prestará assessoria e soluções inovadoras para o desenvolvimento e eficiência dos planos de gestão e gerenciamento de riscos. A equipe responsável pelo programa conta com especialistas nas áreas de Investigações, Riscos e Gerenciamento Ambiental, Obras Civis, Planejamento Urbano, Recursos Hídricos, Saneamento e Florestas.

Com uma parceria que já dura mais de trinta anos, o IPT e a Defesa Civil atuam em conjunto no monitoramento das ações climáticas. “O programa São Paulo Sempre Alerta é uma iniciativa estratégica do Governo do Estado de São Paulo para enfrentar os desafios da estação chuvosa, com principal objetivo de prevenir acidentes que possam levar a ocorrência de perda de vidas e danos materiais causados por inundações, escorregamentos, enchentes entre outros eventos. O IPT contribui com apoio técnico e soluções inovadoras para desenvolvimento e eficiência dos planos de gestão e gerenciamento de riscos, e com ações preventivas e emergenciais durante a operação do programa, visando a aplicação de soluções para a resolução de problemas e para promoção da qualidade de vida para toda sociedade”, explica Liedi Bernucci, diretora-presidente do IPT.

O programa “São Paulo Sempre Alerta” conta com as seguintes expertises do time do IPT, incluindo: Atendimentos de emergência relacionados a desastres naturais e tecnológicos; Apoio na operação dos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC), Operação Chuvas de Verão e Operação Estiagem; Apoio na operação do Plano de Contingência para a Serra do Mar na região do Polo Industrial de Cubatão (PCPIC); Apoio na operação do Plano de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2) na Baixada Santista e no Litoral Norte do Estado de São Paulo; Apoio na operação do Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais (PDN); Treinamento de equipes municipais e órgãos relacionados às atividades de Defesa Civil; Atividades de educação para a formação de uma cultura de prevenção; Desenvolvimento de materiais didáticos e técnico-científicos relacionados à GSCTestão de Riscos e Gerenciamento de Desastres; Avaliação da floresta urbana, especialmente em relação aos riscos potenciais derivados de eventos meteorológicos extremos.