Governo de SP lança plano de reestruturação da cadeia do leite na ExpoPinda 2024

Com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do leite no Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento lançou, nesta quinta-feira (01), um plano estadual para suporte ao setor, que enfrenta desafios como altos custos produtivos e crise de preços. O anúncio foi feito pelo secretário-executivo da Pasta, Edson Fernandes, durante a ExpoPinda 2024, em Pindamonhangaba.

Entre os destaques da resolução assinada pelo secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, estão a implementação de índice de preço referencial para comercialização do leite bruto no estado (Preço do Leite Paulista), a criação de um centro de excelência para pesquisa e desenvolvimento da cadeia em Pindamonhangaba e a simplificação de processos padronizados para estimular pequenas agroindústrias do leite.

“Precisamos incentivar a cadeia e agregar valor na produção. Vamos modernizar nossa estrutura e tecnificar os produtores, retomando a competitividade da pecuária de leite paulista”, destaca o secretário.

O plano de ações é um diagnóstico técnico da cadeia produtiva para, posteriormente, promover avanços estruturais na atividade, como melhoramento genético, acesso à tecnologias e fortalecimento da governança. Assim, um cronograma de políticas públicas deve ser formulado, integrando ações municipais, estaduais e federais.

A Rede de Leite do Vale do Paraíba (O Hub do Leite) é um projeto inovador que transfere tecnologia para a cadeia do leite e vai restaurar áreas degradadas da região formada por um conjunto de 39 municípios e caracterizada principalmente por pequenas e médias propriedades que possuem o leite como o principal produto agropecuário, mas que precisam de aumento de produtividade.

A implementação do Hub do Leite em Pindamonhangaba tem como objetivo unir produtores rurais, produtores de leite e de queijos artesanais, cooperativas, prefeituras, iniciativa privada e startups, tudo isso num processo de inovação aberta e gestão compartilhada de inovação.