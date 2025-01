Governo de SP lança Plano de Contingência da dengue, chikungunya e Zika

O Governo de São Paulo apresentou, nesta quarta-feira (15), o Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas 2025/2026, com as principais estratégias, ações e recomendações de combate à dengue, chikungunya e Zika. Com uma nova metodologia para acompanhamento dos casos e de resposta no atendimento aos pacientes, o plano foi apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na Sala de Situação sobre o tema.

O plano foi detalhado pela área de Vigilância Epidemiológica, que apontou, ainda, a prevalência do sorotipo 3 circulando desde o fim do ano passado, identificado pelas 71 unidades sentinelas que monitoram a circulação do vírus da dengue, do tipo 1 ao 4, em todo o território paulista.

Com a presença de representantes da Defesa Civil, OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, destacou que, desde o ano passado, o governo estadual mantém ações contínuas para apoiar os municípios no combate às arboviroses.

Divulgação/Governo de São Paulo

“Estamos pautando iniciativas efetivas e continuaremos esse diálogo em todo o território paulista, com os nossos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), reforçando o papel da vigilância e controle, além de ampliar a rede assistencial. Nosso objetivo é reduzir a incidência e mortalidade causada pelas doenças e coordenar a resposta estadual de forma integrada entre todos os níveis de atenção à saúde”, afirmou Eleuses Paiva.

Segundo a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES, Tatiana Lang, o plano considera cenários de mobilização e alerta regional, conforme o número de casos suspeitos e confirmados em períodos de quatro semanas consecutivas. “A classificação dos cenários considera a média histórica de casos dos últimos dez anos nas regiões. Temos um painel em tempo real mostrando todos os números, gerando mapas por semanas epidemiológicas e tudo isso dá mais transparência de como o Governo do Estado tem lidado com o combate às arboviroses”, explica.

Para o representante da OPAS, Rodrigo Said, as atualizações do Plano de Contingência de Arboviroses representam uma novidade, promovendo o envolvimento intersetorial e de todas as regiões na prevenção, controle e vigilância. “Isso reduz o impacto desse desafio que teremos pela frente”, afirmou.

O Plano de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika 2025/2026 pode ser acessado pelo site dengue.saude.sp.gov.br.

“São novos cenários, inclusive, com novas metodologias de avaliação, trabalhando com os grupos de vigilância epidemiológica e os departamentos regionais de saúde”, esclareceu Regiane de Paula, coordenadora em Saúde, da Coordenadoria de Controle de Doenças.

Transparência

A plataforma desenvolvida pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES apresenta novos painéis para ampliar a transparência na consulta dos casos por dengue e chikungunya no Estado, por meio do dengue.saude.sp.gov.br.

Os dados estão disponíveis para todos os usuários e são atualizados em tempo real, mostrando números detalhados das doenças, inclusive por região e por sorotipo da dengue.