Governo de SP lança linha de crédito de R$ 10 milhões para a fruticultura paulista

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, anunciou nesta quarta-feira (18/12), no Parque do Morango Duílio Maziero, em Jarinu, o lançamento da Linha de Crédito Fruticultura SP, do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP).

A nova linha de crédito tem o valor disponibilizado de R$ 10 milhões. A liberação começa a partir de 2025, com taxa de 3% ao ano; 84 meses de prazo e 24 meses de carência.

Para o secretário executivo de Agricultura e Abastecimento, Edson Fernandes, a linha tem o objetivo de garantir mais uma frente de suporte à citricultura do estado. “A Secretaria de Agricultura já garante assistência técnica e extensão aos fruticultores de São Paulo, agora vamos buscar capitalizar essas pequenas propriedades para que possam, para além de sua importância regional, credenciarem para o mercado externo”, comenta o secretário executivo da Pasta.

Além de produzir e abastecer o mercado nacional, a produção paulista de fruticultura também possui participação significativa no comércio exterior. Só o setor citrícola, por exemplo, conforme a Balança Comercial, exportou o equivalente a mais de US$ 2,65 bilhões, de janeiro a novembro.

“Estamos muito satisfeitos com este projeto que vai beneficiar bastante, principalmente o pequeno e médio produtor rural a manter e expandir as atividades da produção agrícola”, frisou o presidente da Associação de Produtores de Morango de Atibaia e Jarinu, Oswaldo Maziero.

Apenas em 2024, o FEAP designou cerca de R$ 290 milhões em crédito rural, um recorde já disponibilizado, beneficiando diversas cadeias produtivas do agro paulista.

Para ter acesso ao crédito, o produtor deve buscar a Casa da Agricultura de seu município.

Protagonismo paulista deve ser ampliado

Vale destacar que São Paulo é líder nacional no segmento. Somente em 2023, segundo dados levantados do Instituto de Economia Agrícola (IEA – APTA), órgão ligado à SAA, foram cultivadas mais 14,5 milhões de toneladas. Sendo que do total produzido, os destaques são: laranja (10,6 milhões), limão (1,2 milhão), banana (1,12 milhão), abacate (192,16 mil) e caqui (84,23 mil).