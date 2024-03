Governo de SP lança guia de atração de investimentos aos municípios

O vice-governador Felicio Ramuth lançou nesta segunda-feira (11), durante a abertura do 66º Congresso Estadual dos Municípios em Campos do Jordão, o Guia de Atração de Investimentos aos Municípios, produzido pela Invest SP. O objetivo do Governo de São Paulo é incentivar e apoiar os municípios paulistas na busca por investimentos privados, como fábricas, centros logísticos, polos de pesquisa e inovação e até unidades de produção de energia.

“O documento traz informações para que as prefeitas e prefeitos possam atrair mais investimentos para a sua região. Com este guia vamos facilitar ainda mais o acesso a informações sobre financiamentos ofertados pelo Governo de SP e outras medidas que possam impactar diretamente no desenvolvimento econômico e social dos municípios, na geração de emprego e renda e na chegada de novas tecnologias e modelos de gestão”, destacou Felício.

O objetivo é levar informação para que o gestor local possa desenvolver ações e políticas capazes de aumentar a competitividade dos municípios. O que vale mesmo para cidades menores, que podem se beneficiar de diversas vantagens oferecidas por São Paulo, como a existência de três grandes aeroportos (Cumbica, Congonhas e Viracopos), o Porto de Santos, as melhores estradas e algumas das principais universidades do país, como USP, Unesp e Unicamp.

“O Guia está alinhado aos direcionamentos do governador Tarcísio de Freitas de interiorizar o desenvolvimento e levar emprego e renda para todas as regiões do Estado. Por isso, estamos muito satisfeitos em apoiar, ainda mais, os munícipios no desenvolvimento de suas potencialidades econômicas e sociais”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

Recursos para o enfrentamento à dengue

Durante a cerimônia, o vice-governador ressaltou o trabalho conjunto do estado e municípios no combate e controle da dengue e outras arboviroses, como o Zika vírus e a Chikungunya.

O Governo de São Paulo antecipou o pagamento de R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para suporte aos 645 municípios paulistas para o enfrentamento às arboviroses urbanas. Os recursos financeiros foram transferidos pela Secretaria de Estado da Saúde aos municípios na modalidade “fundo a fundo”.