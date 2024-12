Governo de SP lança editais para Pontos e Pontões de Cultura

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com inscrições abertas, até o dia 05 de fevereiro, para três novos editais do Fomento CultSP: “Premiação para Pontos e Pontões de Cultura”, “Termo de Compromisso Cultural para Pontos de Cultura” e “Termo de Compromisso Cultural para Pontões de Cultura”. Ao todo, serão contemplados 280 Pontos e oito Pontões. Para participar, basta se inscrever no site Link.

“Com esses editais, encerramos um 2024 emblemático, no qual lançamos, ao todo, 49 editais, representando um investimento robusto de mais de R$ 500 milhões de reais nas mais diversas áreas da cultura e indústria criativa”, afirma Marília Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Para o edital 47/2024, “Premiação para Pontos e Pontões de Cultura”, serão contemplados 150 projetos, sendo 90 para pessoas físicas e 60 para pessoas jurídicas, em premiação pela sua trajetória e contribuições prévias. Os projetos de PF recebem R$ 30 mil e os de PJ, R$ 60 mil. Já o edital 48/2024, “Termo de Compromisso Cultural para Pontos de Cultura”, deve contemplar 130 pontos de cultura com R$ 170 mil, enquanto o edital 49/2024, “Termo de Compromisso Cultural para Pontões de Cultura”, contempla oito pontões com prêmios no valor de R$ 650 mil.

O edital faz parte Política Nacional Cultura Viva (PNCV) e é realizado com recursos repassados por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), regido pelo disposto na Lei Nº 14.399, de 8 de julho de 2022.