Governo de SP lança crédito de R$ 200 mi para modernizar rádio e TV

Em um movimento estratégico para fomentar o setor de radiodifusão em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas revelou nesta terça-feira (03) a criação da Desenvolve Radiodifusão. Esta nova linha de crédito especial visa estimular a modernização das emissoras de rádio e televisão no estado, por meio da facilitação de investimentos em tecnologia, equipamentos e inovação. A iniciativa permite operações de crédito que podem alcançar até R$ 30 milhões por projeto, com um aporte total de R$ 200 milhões disponibilizado pela Desenvolve SP, a agência responsável pela execução do programa.

Durante o anúncio, ocorrido na inauguração do Estúdio AESP, Tarcísio de Freitas destacou a importância dessa linha de crédito para apoiar a transição tecnológica no setor. “As linhas da Desenvolve SP são fundamentais para auxiliar a radiodifusão na migração para a TV digital 3.0, na conversão das rádios AM para FM e na promoção da sustentabilidade através do uso de energia fotovoltaica”, afirmou o governador.

O evento contou com a presença de figuras proeminentes como Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico; Lais Vita, secretária de Comunicação; Ricardo Brito, presidente da Desenvolve SP; e Luiz Arthur Valverde Rodrigues Abi Chedid, presidente da AESP.

A Desenvolve Radiodifusão é direcionada a empresas com faturamento anual de até R$ 300 milhões e que estejam em conformidade com suas obrigações fiscais. Esta medida representa uma oportunidade significativa para emissoras que buscam investir em tecnologias inovadoras e aumentar sua competitividade no mercado.

No contexto nacional, estima-se que existam aproximadamente 6.224 empresas de radiodifusão com faturamento compatível ao estipulado pelo programa, sendo São Paulo o maior centro desse segmento no país. “Radiodifusão é um serviço essencial que informa e democratiza”, declarou Ricardo Brito. “Este programa alinha-se perfeitamente aos nossos objetivos de modernizar e desenvolver a radiodifusão no estado.”

Os projetos que se qualificam para financiamento através desta linha abrangem uma vasta gama de iniciativas tecnológicas e sustentáveis. As condições oferecidas pela Desenvolve Radiodifusão são consideradas atrativas e diferenciadas em comparação ao mercado convencional.

Interessados em acessar essa linha de crédito devem realizar o processo completamente online através do site desenvolvesp.com.br. As emissoras precisam submeter um projeto detalhado contendo informações financeiras e operacionais para avaliação.