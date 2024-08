Governo de SP lança campanha publicitária com foco no uso racional da água

O Governo de São Paulo lançou nesta semana uma campanha publicitária institucional que destaca a importância do consumo consciente e uso racional da água entre a população paulista. Com a mensagem “Economize água, gota por gota, todos por todos” a ação leva os consumidores a uma reflexão sobre o desperdício e o impacto que representa uma goteira de água pingando.



Os vídeos no formato de seis e sessenta segundos, além dos banners que compõem a campanha, serão veiculados em TVs, mídias on-line e off-line por todo o estado, e compartilhados também em todos os canais oficiais de comunicação do Governo de São Paulo.



As peças estimulam o fechamento da torneira enquanto se escova os dentes, lavam-se as louças na pia e também ressaltam a importância de banhos mais curtos e uso de baldes para melhor controle da quantidade de água durante a limpeza. O objetivo é estimular as pessoas sobre o uso consciente da água por meio de pequenas mudanças no dia a dia das pessoas, gerando grande impacto para a sociedade.



A campanha foi desenvolvida pela agência Agência Lewlara/TBWA e é coordenada pela secretaria de Comunicação dentro dos esforços do governo paulista de promover ações de resiliência climática e enfrentamento aos períodos de estiagem prolongada.



Plano estadual



Na segunda-feira (29) foi lançado o Plano Estadual de Resiliência à Estiagem – SP Sempre Alerta, que prevê três eixos de ação do Governo de São Paulo para o enfrentamento de longos períodos de estiagem: a prevenção, a resposta imediata e a comunicação.



Lançado por meio de decreto, o plano estimula o consumo consciente de água, oferece apoio aos municípios atingidos pela estiagem e reúne as políticas e programas estaduais de resiliência climática mantidas pela atual gestão, entre outras iniciativas.