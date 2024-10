Governo de SP lança campanha de incentivo à atualização da caderneta de vacinação

Nesta quinta-feira (17), Dia Nacional da Imunização, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lança a campanha “VARcina”. A iniciativa tem como objetivo incentivar a população a manter a caderneta de vacinação atualizada e esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre vacinas, com base nas 100 perguntas mais pesquisadas na internet. No site oficial (www.vacina100duvidas.sp.gov.br), os cidadãos podem acessar informações sobre efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças preveníveis e os riscos de não se vacinar.

A ação busca promover a prevenção individual e coletiva de doenças, além de reduzir a disseminação de agentes infecciosos em crianças e adultos. A atualização da caderneta vacinal é essencial para proteger aqueles que não podem ser vacinados, como pessoas com sistemas imunológicos comprometidos e alérgicos aos componentes. A imunização também desempenha um papel fundamental na prevenção de surtos e epidemias de doenças evitáveis.

“Essa é mais uma iniciativa do Governo de SP para incentivar a população a se vacinar. Afinal, reforçando a imunização e seguindo o calendário vacinal, evitamos a reintrodução de doenças erradicadas no país, como a poliomielite”, afirma a Diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES, Tatiana Lang.

Caderneta da criança

É importante manter a caderneta vacinal das crianças atualizada já que durante a infância a contaminação por doenças pode ser ainda mais grave. Como nos casos de coqueluche e poliomielite, que são altamente contagiosos e perigosos, e podem ser evitados por meio da imunização.

No calendário básico de vacinação da criança também estão previstas as imunizações contra doenças como hepatite B, difteria, tétano, meningite, pneumonia, febre-amarela, sarampo, caxumba, rubéola, entre outras. Todas são fornecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de monitorar a situação vacinal, é pela caderneta da criança que podemos acompanhar a saúde, o crescimento e o desenvolvimento físico e mental durante a infância, e serve como um registro de saúde para os pequenos desde o nascimento até os 9 anos