Governo de SP lança a 2ª edição do Guia Turístico das Padarias de São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) lançou na terça-feira (25) a segunda edição do Guia Turístico das Padarias do Estado de São Paulo. A publicação passou de 150 para 300 padarias, acrescentando serviços como acessibilidade, atendimento em vários idiomas e medidas de sustentabilidade e inclusão social.

Pioneiro sobre o assunto no Brasil, o guia ganha versão impressa comemorativa, contemplando estabelecimentos de todas as regiões turísticas, de mais de 50 destinos paulistas do Estado de SP. O guia também indica a inspiração gastronômica – italiana, portuguesa, judaica, francesa – além de dicas sobre harmonização.

A publicação ainda inclui curiosidades como a maior padaria da América Latina, com 2,5 mil m², na capital; uma das mais antigas do país, em Santana do Parnaíba; padarias do tipo boutique, em municípios como São Bernardo do Campo. “As padarias são acolhedoras, hospitaleiras, trazem a memória afetiva e uma qualidade impressionante “, diz o secretário de Turismo de Viagens de SP, Roberto de Lucena.

“A partir de agora, vamos trabalhar este segmento como um produto turístico. Queremos as padarias na prateleira das empresas de turismo”, afirma. São Paulo tem 12,7 mil padarias, quase o dobro do Rio de Janeiro, o segundo colocado. Segundo dados do Sebrae, todos os dias cerca de 100 padarias são abertas no Brasil. Do total, 70% são de microempreendedores individuais.

O evento foi realizado na sede do Sampapão, entidade que representa as entidades de panificação e confeitaria de São Paulo, na capital paulista. Os representantes das padarias integram o guia receberam um certificado e um selo impressos.