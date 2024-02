Governo de SP investe R$ 75,1 milhões e entrega 54 obras no ABC em 13 meses

O Governo de São Paulo entregou 899 obras em escolas e creches nos 13 primeiros meses de gestão. Foram investidos R$ 769 milhões, considerando tanto as obras executadas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), como aquelas realizadas por meio de acordos com os municípios. No ABC, foram 54 obras e R$ 75,1 milhões investidos.

Ao todo, foram 488 mil alunos beneficiados pelas obras em 258 cidades. Essas obras incluem reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além de intervenções em telhados e adequações de acessibilidade.

Para o presidente da FDE, Jean Pierre Neto, o resultado alcançado em 2023 serve como motivação para projetar novas realizações. “Neste ano, queremos entregar 2.000 obras, mais que o dobro do que concluímos no ano passado. Na prática, a expectativa é fazer melhorias em cerca de 40% das unidades escolares da rede. E, para isso, precisamos trabalhar e aprimorar processos. Atualmente, há mais de 800 obras em execução no estado e avançamos no desenvolvimento de novos modelos construtivos, com destaque para projeto pré-fabricado da Escola Plínio Gonçalves de Oliveira, em São Sebastião, e para quadra de lona tensionada piloto entregue na Escola Professor Waldomiro Guimarães, em Santo André. ressalta Pierre Neto.

Do total de 899 obras entregues, 838 foram de execução da FDE, com R$ 702,4 milhões de investimento. As outras 61 foram feitas por meio de acordos com prefeituras, com valor aproximado de R$ 66 milhões.

Programa Creche Escola

Além das obras nas escolas, São Paulo também entregou 29 creches nos 13 primeiros meses de gestão, com orçamento de mais de R$ 52 milhões. Com essas unidades, foram criadas quase 3.700 novas vagas.

Balanço anual

O ano de 2023 registrou o maior número de obras concluídas e investimentos dos últimos quatro anos: 878 revitalizações com aporte de R$ 746 milhões. Em 2022 foram concluídas reformas em 568 unidades escolares, com custo total de R$ 453,5 milhões. Em 2021, 355 revitalizações, com aporte de R$ 241,4 milhões. Já no ano de 2020, as obras de 605 escolas totalizaram R$ 252,8 milhões, enquanto no ano anterior estudantes de 280 escolas foram beneficiados com reformas no valor de R$ 156,5 milhões. Na comparação com o ano de 2022, houve aumento de 54,5% no total de entregas e cerca de 64,5% no aporte financeiro.