Governo de SP investe R$ 746 milhões e entrega 878 obras em escolas e creches em 2023

O Governo de São Paulo entregou 878 obras em escolas e creches de janeiro a dezembro do ano passado. Ao todo, foram investidos R$ 746 milhões, considerando tanto as obras executadas via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), como aquelas realizadas por meio de acordos com prefeituras municipais.

Cerca de 478 mil alunos foram beneficiados pelas obras em 840 escolas do estado, incluindo reformas de quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, além da revitalização de fachadas e de intervenções em telhados e em adequações de acessibilidade.

Para o presidente da FDE, Jean Pierre Neto, o resultado dos 12 primeiros meses de gestão é motivo de orgulho para todos os colaboradores da Educação envolvidos no trabalho de melhoria de prédios escolares. “Com muita dedicação e trabalho duro, conseguimos transformar o ambiente escolar da rede, impactando quase meio milhão de estudantes e professores. É muito gratificante poder atender os anseios e necessidades da comunidade escolar do estado. Temos claro que isso só aumenta nossa responsabilidade e reforça nosso compromisso com cada aluno e sua família”.

Do total de 878 obras entregues, 822 foram de execução da FDE, com total de R$ 683,9 milhões de investimento. As outras 56 foram feitas por meio de acordos com prefeituras, com valor aproximado de R$ 62,1 milhões.

O ano de 2023 é o que registra maior número de obras concluídas e investimentos dos últimos quatro anos. Em 2022, foram concluídas reformas em 568 unidades escolares com custo total de R$ 453,5 milhões. Em 2021, 355 revitalizações com aporte de R$ 241,4 milhões. Já no ano de 2020, as obras de 605 escolas totalizaram R$ 252,8 milhões, enquanto no ano anterior estudantes de 280 escolas foram beneficiados com reformas no valor de R$ 156,5 milhões. Na comparação com o ano de 2022, houve aumento de 54,5% no total de entregas e cerca de 64,5% no aporte financeiro.

Programa Creche Escola

De janeiro a dezembro de 2023, o Estado de São Paulo entregou 26 creches, com orçamento de R$ 47,2 milhões. Com essas unidades, foram criadas 3.260 novas vagas no ano.