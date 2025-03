Governo de SP Investe R$ 5 Milhões na Restauração da “Alcatraz Brasileira”

O Governo de São Paulo está investindo R$ 5 milhões na restauração das ruínas da antiga prisão da Ilha Anchieta, em Ubatuba, no litoral norte do estado. O objetivo é conter a deterioração das construções e impulsionar o turismo no local, que se tornou Parque Estadual em 1977 e recebe cerca de 60 mil visitantes por ano. As obras começaram em abril de 2024 e têm previsão de conclusão para junho deste ano.

A prisão, conhecida como “Alcatraz Brasileira”, foi palco de uma das mais violentas rebeliões carcerárias do país, em 1952, quando 400 presos se amotinaram, resultando em 108 detentos e dez funcionários mortos. O episódio levou ao fechamento do presídio em 1955.

Obras e Desafios

A restauração abrange oito pavilhões e anexos, como a solitária. Os telhados, em avançado estado de deterioração, foram removidos, e as barras de ferro das janelas e portas tiveram o mesmo destino. Além disso, os pisos foram reforçados ou substituídos, e um dos pavilhões será transformado em um jardim.

Devido à localização da ilha, as obras enfrentam desafios logísticos, como a dependência da maré para o transporte de materiais. Segundo Álvaro Netto, engenheiro responsável pelo projeto, imprevistos e dificuldades no acesso atrasaram a conclusão, inicialmente prevista para fevereiro.

Infraestrutura e Sustentabilidade

Além da restauração, a Ilha Anchieta passa por melhorias estruturais para oferecer uma experiência mais completa aos visitantes. A administração do local foi concedida à empresa Green Haven, que, desde 2023, opera um hostel, restaurante e loja de souvenirs.

A ilha também mantém projetos ambientais para restaurar a vegetação nativa e controlar espécies invasoras. A história da Ilha Anchieta atrai turistas de diversas nacionalidades, incluindo japoneses, devido à presença de 170 prisioneiros japoneses no local durante a Segunda Guerra Mundial, e búlgaros, por conta da trágica história dos imigrantes da Bessarábia que morreram envenenados após consumir mandioca brava na década de 1920.

A Ilha Anchieta segue sendo um importante patrimônio histórico e ambiental, combinando preservação, turismo e memórias de um passado marcante.