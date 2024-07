Governo de SP investe R$ 5 bi em obras de rodovias e melhoria logística

O Governo de São Paulo concluiu 322 obras em estradas e rodovias entre janeiro de 2023 e maio de 2024, com investimentos de R$ 5,25 bilhões de reais. Criado em julho de 1934, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP) administra a malha viária de mais de 13 mil quilômetros do Estado, investindo na manutenção, recuperação e modernização de rodovias em todo território paulista.

Nos últimos 17 meses, as intervenções da gestão paulista, por meio do DER-SP, geraram mais de 50 mil empregos diretos e indiretos e vão beneficiar mais de 31 milhões de habitantes dos municípios contemplados.

Do total investido, R$ 1,65 bilhão foi destinado para a realização de 96 obras de melhoria em rodovias estaduais, revitalizando quase 1,2 mil km de vias sob gestão do Estado. Outros R$ 3,6 bilhões foram investidos em 226 obras em cerca de 3 mil quilômetros de estradas vicinais.

“O DER investe constantemente na manutenção, modernização e recuperação da malha viária estadual, com o objetivo de oferecer mais segurança à população e uma logística mais eficiente para todos os setores da economia paulista”, diz Sergio Codelo, superintendente do DER.

Uma das obras entregues recentemente pelo Governo de São Paulo foi a pavimentação e modernização da Estrada Vicinal SGT 999, na região de Piracicaba. O local abriga o Polo Industrial Cerâmico de Santa Gertrudes, que concentra 92% da produção paulista no setor. O trecho entre a rodovia Constantine Peruchi (SP 316) e a Fazenda Goiapá recebeu do DER serviços de terraplanagem, sistema de drenagem e asfalto.

Outra entrega importante foi a obra na Estrada Vicinal da Aroeira, no noroeste paulista. Os mais de 11 quilômetros modernizados geram benefícios aos moradores que utilizam o trecho que liga a rodovia Geraldina Bezerra Freitas à Vila dos Pescadores e a sete condomínios recreativos às margens do Rio Grande, facilitando o escoamento da produção agropecuária e o desenvolvimento econômico local.

O governo também entregou, em março, a pavimentação da estrada vicinal ASS -050, no bairro rural Águas da Fortuna, em Assis. As obras visam atender à demanda de escoamento agrícola da região, que concentra plantações de cana-de-açúcar e grãos. Foram investidos R$ 12,5 milhões em benefício de uma população de 101 mil habitantes.

Obras em andamento

Além das obras já entregues nos últimos 17 meses, a gestão estadual conta ainda com mais de 100 intervenções em andamento em estradas municipais e rodovias estaduais, totalizando quase 2 mil quilômetros de vias recebendo melhorias. O investimento total é de R$ 3,2 bilhões.

Uma das obras em andamento é a pavimentação do trecho entre as cidades de Batatais, Franca e Restinga da rodovia Rio Negro e Solimões (SP-336). A pista dá acesso ao Aeroporto de Franca e a condomínios de chácaras e casas, além de empreendimentos comerciais e empresas de diversos segmentos. Demanda antiga da população local, o investimento de R$ 42 milhões vai beneficiar cerca de 350 mil pessoas e gerar quase 300 empregos diretos e indiretos.

Outro destaque é a construção do novo trevo de acesso ao município de Olímpia, no norte do estado. Com investimento de R$ 36,3 milhões, a obra do DER inclui viaduto e alças viárias. Ponto de destino de visitantes de diversas regiões, a cidade abriga o parque aquático Thermas dos Laranjais e resorts associados ao local. As melhorias também atendem a demandas de moradores de Barretos e Ribeirão Preto.