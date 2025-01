Governo de SP investe R$ 265 milhões em crédito para mulheres empreendedoras

Visando fortalecer a independência financeira das mulheres e estimular o empreendedorismo feminino, o Governo do Estado de São Paulo anunciou a disponibilização de R$ 265 milhões em linhas de crédito com juros reduzidos. Esses recursos são geridos através de iniciativas como o Banco do Povo, Desenvolve SP e o Feap Mulher Agro SP, que pela primeira vez introduziu uma linha de crédito específica para agricultoras.

Além do suporte financeiro, o governo paulista enfatiza a capacitação profissional como um elemento crucial para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Desde março deste ano, o programa Qualifica Mulher SP já beneficiou 12.629 alunas, preparando-as para novas oportunidades no mercado de trabalho e para o avanço em suas carreiras.

A agência Desenvolve SP tem se destacado ao oferecer linhas de crédito destinadas a financiar negócios geridos por mulheres. As opções disponíveis incluem apoio financeiro sustentável para empresas que apresentam rendimento anual superior a R$ 360 mil.

O apoio à autonomia financeira feminina é um dos principais pilares do movimento SP Por Todas, lançado pelo governo em março, que visa ampliar a visibilidade dos serviços voltados para a proteção e promoção das mulheres no estado.

As linhas de crédito desenvolvidas pela agência têm como destaque a “Desenvolve Mulher“, que conta com R$ 200 milhões destinados a apoiar empresárias de diversos setores. Essa linha oferece condições diferenciadas, incluindo taxas de juros mais baixas e prazos estendidos para o pagamento.

A diferença entre as linhas “Desenvolve Mulher” e “Mulher Sustentável” reside no foco: enquanto a primeira abrange uma ampla gama de iniciativas empreendedoras femininas, a segunda é direcionada exclusivamente àquelas que promovem práticas sustentáveis. Esta segmentação busca atender perfis variados de empresárias, incentivando tanto inovação quanto responsabilidade socioambiental no ambiente empresarial.

Um caso emblemático é o de Elisana Novais, que conseguiu aumentar seu faturamento em R$ 45 mil mensais ao otimizar seus custos com matéria-prima nos procedimentos de acupuntura, contribuindo assim para um desenvolvimento mais sustentável. A trajetória dela ilustra o impacto transformador das linhas de crédito que não apenas fornecem suporte financeiro, mas também capacitação e orientação para o crescimento dos negócios.

No Brasil, diversas instituições financeiras e programas governamentais oferecem linhas de crédito específicas para mulheres que desejam iniciar ou expandir suas atividades empresariais. Dados recentes indicam que os recursos da Desenvolve SP têm sido fundamentais para transformar o cenário do empreendedorismo feminino em São Paulo, refletindo uma mudança significativa no perfil das empresárias.

Estudos apontam uma tendência crescente entre as mulheres empreendedoras, que agora se lançam no mercado por vocação e não apenas por necessidade. Esse fenômeno evidencia uma evolução no setor, com empresárias mais capacitadas e cientes de seu papel na economia local.

Por meio dessas iniciativas, o Governo de São Paulo reafirma seu compromisso com políticas públicas que visam fortalecer a presença feminina no mercado, reconhecendo o papel fundamental das mulheres como motores da economia estadual.

A Desenvolve SP atua como a agência de fomento do Governo Estadual desde 2009, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Seu objetivo é promover um desenvolvimento sustentável em São Paulo por meio da oferta de opções de crédito voltadas para micro, pequenas e médias empresas.

