Governo de SP investe mais de R$ 120 milhões em creches para atender quase 7 mil crianças

Entre janeiro de 2023 e setembro deste ano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já inaugurou 53 unidades do Programa Creche Escola, beneficiando 6.800 crianças com vagas na educação infantil, um investimento total de R$ 120,9 milhões. Há, ainda, 61 creches com obras em andamento e outras sete com inaugurações previstas para os próximos meses.

“Quando teve a inauguração da creche, eu fui para poder conhecer também o espaço, onde ele ia ficar. E fiquei supertranquila, muito feliz quando eu conheci. O espaço ficou ótimo”, afirma Cristiane Maciel da Silva, mãe do bebê Miguel, de 10 meses, que é uma das beneficiadas com a entrega da nova Creche Escola da cidade de Capela do Alto, inaugurada em setembro.

O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Fabrício Moura Moreira, responsável pelas obras da educação, ressalta as entregas realizadas no último mês: “Foram mais três creches inauguradas no período setembro de 2024. Já são 53 creches entregues, mais de 6.800 novas vagas em creches em todo o estado de São Paulo. Essa é uma entrega muito importante, muito relevante. São mais de duas creches entregues todo mês aqui pela FDE e disponibilizando isso para todo o povo do estado de São Paulo”.

Balanço de obras

Além das unidades do Programa Creche Escola, o Governo de São Paulo tem investido em novas construções e reformas de edifícios escolares de sua rede. Desde o início da gestão, o governo entregou 1.959 obras em escolas e creches públicas em 21 meses de gestão, um aporte de R$ 1,3 bilhão.

Cerca de 996 mil alunos de 422 cidades paulistas já foram beneficiados pelas obras concluídas, que incluem reformas completas de escolas estaduais, melhorias em quadras, cozinhas, refeitórios e salas de aula, revitalização de fachadas, intervenções em telhados e adequações para acessibilidade, laboratórios profissionalizantes e climatização.

Na Educação, as obras são contratadas e executadas de duas formas: ou via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou realizadas por meio de acordos com prefeituras municipais.

Então, é um resultado bem expressivo em termos de volume de entregas, o que representou mais de 80 milhões de investimentos só no mês de setembro. Quando a gente analisa o período de janeiro de 2023 até setembro de 2024, já são mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais investidos em mais de 1.950 entregas em todo o estado de São Paulo e mais de 400 municípios. Essas intervenções são muito importantes para garantir uma infraestrutura de qualidade para todas as nossas escolas”.