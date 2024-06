Governo de SP inicia capacitação de policiais da Ronda Escolar

Começou nesta segunda-feira (24) a capacitação de policiais militares que atuam na Ronda Escolar para atender alunos com deficiência da rede estadual de ensino. O treinamento foi dividido em módulos e irá abranger os cerca de 800 PMs que atuam no programa de policiamento em todo o estado de São Paulo.

A iniciativa é da Coordenadoria Estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança (Conseg) que, por meio do Núcleo de Ação Local, pretende expandir o serviço para oferecer atendimento adequado às diferentes situações em que haja necessidade de ação imediata da Polícia Militar.

“Além de todo o trabalho que já vem sendo realizado pela Ronda Escolar, agora vamos aperfeiçoar esse serviço para que os policiais militares possam acolher os alunos com deficiência de acordo com as sensibilidades e necessidades específicas”, explicou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite. “E não só para casos de urgência, mas para as situações do cotidiano no ambiente escolar onde acaba sendo necessária a intervenção de um policial.”

A capacitação ocorre após assinatura de uma resolução entre as secretarias da Segurança Pública (SSP), dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e da Educação (Seduc) que estabeleceu um grupo de trabalho no início de abril para implementação do programa, a fim de viabilizar a aquisição de equipamentos e treinamento específicos para o efetivo.

“A capacitação permite que os agentes compreendam melhor as necessidades desses estudantes, proporcionando um atendimento mais humanizado e eficiente. Essa parceria intersecretarial é vital para a implementação de políticas integradas que façam diferença no cotidiano escolar”, destacou o secretário da SEDPcD, Marcos da Costa.

Neste primeiro dia de qualificação, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, participaram quase 100 policiais. Até o fim da semana, outros 400 PMs da capital paulista e da região metropolitana também farão o treinamento. No interior do estado, as aulas começam em 1º de julho.

“Essa parceria é um passo principal no acolhimento dos alunos, porque a Ronda Escolar presta um suporte fundamental a nossa rede de educação. Saber que vamos ter a possibilidade de alunos com deficiência serem acolhidos e atendidos pela ronda é muito importante, pois é um ato que estabelece uma política pública de estado”, observou o coordenador de desenvolvimento de programas da SEDPcD, Cássio Rodrigo.

Conforme a SSP, a previsão é de adquirir viaturas adaptadas para prestar o atendimento adequado aos estudantes com deficiência. Elas serão adesivadas e contarão com kits de emergência e equipamentos específicos como colar cervical, luva de contenção, protetor de cabeça, mochila de resgate, entre outros materiais para um atendimento rápido até a chegada do serviço especializado. Os veículos serão distribuídos em todo o estado de São Paulo.

“A partir da capacitação, os policiais terão um respaldo técnico e jurídico, além do treinamento, para que consigam atuar com mais precisão nas diferentes situações do cotidiano. Essa é uma habilitação a mais para o efetivo da Ronda Escolar presente em todo o estado”, disse o coordenador estadual do Conseg, coronel Leonardo Izipon. De acordo com a Seduc, mais de 80 mil alunos com deficiência estão matriculados nas escolas estaduais no território paulista.