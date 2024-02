Governo de SP inaugura três obras em São José do Barreiro e investe R$ 3 milhões

A Estância de São José do Barreiro inaugurou na terça-feira (30) três obras para valorizar o potencial turístico de uma das principais cidades do Vale Histórico. Localizada entre as serras da Bocaina e da Mantiqueira, a estância recebeu o aporte de R$ 708 mil para a revitalização do portal de atendimento ao turista, R$ 350 mil para a reforma do balneário da cidade e R$ 1,9 milhão para a pavimentação de uma estrada turística.

O portal ganhou cobertura em estrutura metálica, instalações hidráulicas renovadas, sanitárias e elétricas; revestimentos externos e internos, novos forros, sanitários, acessos, esquadrias, muro de arrimo e pintura geral. O Balneário Água Santa ganhou a reforma sanitários reformados e cantina, passeios, escadas, rampas e guarda-corpos, além de muro de contenção e pintura. Por fim, as estradas turísticas ganharam novas guias e sarjetas, pavimento em bloquetes de concreto e drenagem pluvial.

São José do Barreiro é uma estância conhecida pela arquitetura colonial, tradição da culinária caipira e natureza exuberante. O visitante pode hospedar-se em fazendas tombadas pelo patrimônio histórico e percorrer trilhas no Parque Nacional da Serra da Bocaina. “É um privilégio visitar um destino tão diverso, que valoriza a sua história e preserva o meio ambiente”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP, que participou da inauguração da obra.

Além do secretário, estiveram presentes o prefeito do município, Lê Braga, presidente da Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp), vereadores e autoridades locais.