Governo de SP inaugura Centro Dia do Idoso em Pirassununga

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, inaugurou nesta segunda-feira (5) o Centro Dia do Idoso (CDI) em Pirassununga, a 207 km da capital. O novo equipamento oferece acolhimento para até 50 idosos dependentes que precisam de cuidados durante o dia, enquanto os familiares trabalham ou estudam. A prioridade é para aqueles inscritos no CadÚnico e em vulnerabilidade social.

O local oferece alimentação, atividades de lazer, cultura, banheiros adaptados, área de descanso, sala de convivência e enfermaria. O estado investiu R$ 500 mil na obra, e o município mais R$ 274 mil. A prefeitura será responsável pela gestão do serviço, e os encaminhamentos serão feitos através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

“É de extrema importância investir cada vez mais em equipamentos e serviços que ofereçam qualidade de vida aos idosos. A família consegue trabalhar ou estudar com tranquilidade, sabendo que seus pais, avós ou bisavós estão sendo bem cuidados”, disse Gilberto Nascimento, secretário Estadual de Desenvolvimento Social, que participou da inauguração do espaço.

Programa SP Amigo do Idoso

Com esta entrega, ao todo, o Estado de São Paulo conta com 190 equipamentos para o atendimento aos idosos, sendo 118 CCIs (Centro de Convivência do Idoso) e 72 CDIs (Centro Dia do Idoso), que compõem o Programa São Paulo Amigo do Idoso. Lançado em 2012, esse programa tem o objetivo de executar ações para garantir o envelhecimento ativo do idoso, fortalecendo seu papel social e resultando em uma nova postura diante dessa fase da vida.