Governo de SP inaugura Casa da Mulher Paulista em São Bernardo

Nesta quinta-feira, 12, o Governo do Estado de São Paulo deu um importante passo no fortalecimento da rede de proteção às mulheres ao inaugurar a Casa da Mulher Paulista em São Bernardo do Campo. Esta unidade, que representa a 18ª instalação do programa no estado, recebeu um investimento total de R$ 765 mil, fruto de uma colaboração entre a Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, prefeituras locais e diversas entidades.

A previsão é que, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, mais 19 municípios venham a ser contemplados com este espaço dedicado ao atendimento das mulheres. A cerimônia de inauguração contou com a presença da secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, que enfatizou a importância da Casa como um suporte multifacetado. “Nosso objetivo é garantir que a Casa da Mulher ofereça suporte emocional, jurídico, psicológico e profissional. Queremos que todas as mulheres atendidas pelo programa possam receber o apoio necessário para retomar sua autonomia pessoal e financeira”, declarou Valéria.

O evento também foi prestigiado por autoridades locais e representantes de organizações sociais. São Bernardo do Campo, com cerca de 810 mil habitantes segundo dados do IBGE, reafirma seu compromisso em criar ambientes seguros e livres de violência para as mulheres. Essa iniciativa faz parte do movimento “SP por Todas”, que integra uma série de programas voltados à proteção feminina em todo o estado.

Expansão das Casas da Mulher Paulista

O Governo paulista tem intensificado a entrega de novas unidades da Casa da Mulher Paulista ao longo de 2024. Entre os municípios que já receberam essas instalações estão Osvaldo Cruz, Ribeirão Corrente, Águas da Prata e Araçatuba, entre outros. Em 2023, as duas primeiras casas foram inauguradas em Pederneiras e Barretos, cada uma recebendo o mesmo aporte financeiro e contando com a colaboração das prefeituras locais e Secretarias Municipais de Assistência Social. Essa articulação entre os níveis estadual e municipal visa ampliar a rede de apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Com essas novas inaugurações, o governo busca estabelecer uma política pública consistente que promova acolhimento e autonomia para as mulheres em todo o estado, oferecendo espaços seguros e acessíveis para quem necessita de assistência.

SP Por Todas

O movimento SP Por Todas é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com o intuito de aumentar a visibilidade das políticas públicas direcionadas às mulheres. Este movimento inclui a implementação de soluções inovadoras desde março de 2024, como o aplicativo SP Mulher Segura, que permite uma conexão rápida e direta com a polícia em situações de emergência. Além disso, há planos para criar novas salas nas Delegacias da Defesa da Mulher disponíveis 24 horas por dia.