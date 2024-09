Governo de SP homenageia delegação paralímpica brasileira

Nesta quarta-feira (18), às 16h, durante recepção no Palácio dos Bandeirantes, será assinado decreto que altera o nome da estação Jabaquara, da Linha 1-Azul do Metrô, em homenagem ao CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) e aos atletas que representaram o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Além de atletas da delegação paralímpica, estarão presentes no evento os secretários de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa e dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, e o presidente do CPB, Mizael Conrado.