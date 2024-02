Governo de SP firma acordo para levar plataforma digital SEI Cidades aos municípios

O governador Tarcísio de Freitas anunciou nesta quarta-feira (21) um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) para uso do SEI Cidades nos 645 municípios paulistas, ampliando a transformação digital no estado. A plataforma de gestão eletrônica de documentos e processos é operada pelo Governo de São Paulo desde o início de 2023, democratizando o acesso a serviços e permitindo economia de quase R$ 1 bilhão até o momento.

“Desde o início de nossa gestão, nosso compromisso é colocar São Paulo em posição de destaque como Estado que promove a transformação digital. Um governo digital elimina burocracias desnecessárias no mundo moderno e conectado, melhora a eficiência dos serviços públicos e beneficia o cidadão com mais tempo e qualidade de vida. Estamos comprometidos em desburocratizar a administração pública, ampliando a digitalização e modernizando processos, e queremos que isso também seja realidade nas 645 cidades paulistas”, disse Tarcísio.

O anúncio do acordo foi feito no Palácio dos Bandeirantes e também reuniu os secretários estaduais Caio Paes de Andrade (Gestão e Governo Digital), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Relações Institucionais), além do desembargador federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, presidente do TRF-4, e Thiago Waltz, subsecretário de Governo Digital.

O SEI Cidades utiliza o Sistema Eletrônico de Informações, plataforma para a gestão digital de documentos e processos, desenvolvida pelo TRF-4. No Governo de São Paulo, o sistema agiliza processos internos, reduz o uso de papel, otimiza o tempo e recursos e ainda facilita o acesso dos cidadãos aos serviços governamentais de maneira mais ágil e descomplicada.

“Combater a burocracia, melhorar a qualidade da administração pública e implementar a transformação digital na sua cidade. Este é um dos nossos objetivos: impulsionar o processo de digitalização e efetivar a modernização de todos os processos internos”, declarou o secretário Caio Paes de Andrade.

Com o SEI no Governo de São Paulo, já são 252,5 mil usuários habilitados com o trâmite de cerca de 4,16 milhões de processos e documentos administrativos entre os 84 órgãos e autarquias estaduais. Ao colocar todos os processos de forma eletrônica, a economia de papel representou 40,7 mil pés de eucaliptos preservados e poupou R$ 960 milhões para o Estado.

Transformação digital

Garantir um Estado cada vez mais digital para facilitar a vida da população é compromisso do Governo de São Paulo. A Secretaria de Gestão e Governo Digital é órgão central que desenvolve soluções e práticas para tornar cada vez mais ágeis, digitais e transparentes a prestação dos serviços públicos. O principal objetivo é simplificar a vida do cidadão e dos servidores públicos e desburocratizar a administração paulista.

A Secretaria de Gestão e Governo Digital foi criada em 2023 com três pilares transversais: elaborar as regras centrais do Estado em gestão pública, gestão de pessoas e transformação digital. Internamente, a pasta comanda ainda cinco órgãos públicos – Prodesp/Poupatempo, Detran, Iamspe, SPPrev e PrevCom – e administra o Patrimônio e o Arquivo Públicos do Estado.