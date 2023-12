Governo de SP faz abertura da Virada Inclusiva neste domingo

Acontece neste domingo (3) a abertura oficial da Virada Inclusiva 2023, programa da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Com o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais!”, a iniciativa visa incentivar a participação de pessoas com e sem deficiência, juntas, em ações inclusivas e acessíveis em todo o estado, com o apoio de uma rede de parceiros e colaboradores voluntários dos mais diversos setores para atividades culturais, esportivas e de lazer. A ação acontece até 10 de dezembro.

O evento de abertura acontece no Palacete Joaquim Franco de Mello, localizado na Avenida Paulista, nº 1919, na capital de São Paulo, às 10h. Estarão presentes o secretário e a secretária executiva de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa e Claudia Carletto, entre outras autoridades.

Todo o público interessado poderá participar gratuitamente das atividades culturais e esportivas que serão realizadas no local. Também serão ofertados serviços de recebimento e encaminhamento de currículos de pessoas com deficiência, e atendimento à população por equipes de serviços estaduais.

Programação – 3 de dezembro

9h30 às 10h: Banda Infinita Visão.

10h: Fala das autoridades e abertura oficial da Virada Inclusiva.

10h30 às 11h30: Grupo Sambalaio – formado só por mulheres.

11h30 às 12h: Trupe Brincante Ritmos do Coração.

12h às 13h: Grupo Guaré acompanhado de uma musicista autista.

13h30 às 14h20: DJ Pedrão, de Taubaté.

14h40 às 15h20: Apresentação da Banda dos Seguranças do Metrô (BSM).

15h30 às 16h: Apresentação do Conservatório de Tatuí.

Atividades (9h às 16h):

– Defensoria Pública do Estado de São Paulo: atendimento à população.

– Procon-SP: atendimento à população.

– Integração da Cidadania (CIC): atendimento à população.

– Centro de Referência e Treinamento (CRT/SP): Autoteste para HIV/Aids e oferta de PREP.

– Programa São Paulo, São Libras: apresentação e disponibilização da Central de Interpretação de Libras.

– Emissão gratuita da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA).

– Programa Meu Emprego Inclusivo: recebimento e encaminhamento de currículos de pessoas com deficiência para vagas de trabalho.

– Oficina de currículos.

– Reparos em cadeiras de rodas e bengalas.

– Informações sobre curso de Libras.

– Bike adaptada: experimentação do equipamento.

Confira aqui a programação completa: https://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/virada-inclusiva/