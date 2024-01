Governo de SP entrega vicinais modernizadas e obra de saneamento na região de Prudente

O Governo de São Paulo trabalha diariamente para modernizar a mobilidade, a infraestrutura viária e o saneamento em todo o território paulista. Nesta terça-feira (23), o governador Tarcísio de Freitas entregou importantes obras na região de Presidente Prudente. A cidade de Caiabu recebeu a pavimentação de vicinais e um novo sistema de tratamento de esgotos da Sabesp, e o município de Martinópolis teve a entrega de modernização de estradas.

“Estamos chegando a 202 vicinais entregues. São 2,6 mil km de vicinais e mais de R$ 3 bilhões de investimentos. O que tem me impressionado é a qualidade das obras, a gente vê o que chamo de boa fotografia, plataformas limpas, faixas de domínio arrumadas, sinalização visível, boa sinalização horizontal e vertical, boa drenagem que é sinal que o pavimento vai durar bastante tempo”, acrescentou o governador.

As agendas no oeste paulista também tiveram a presença do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai, e diretores do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), órgão responsável pelas obras nas vicinais, além de deputados, prefeitos e vereadores da região.

A modernização viária ocorreu nas vicinais CBU-010 e MRP-040, que ligam as cidades de Caiabu e Mariápolis, com extensão de 12,8 km, e MTO-010 e PRA-050, em trechos de 17 km entre os municípios de Martinópolis e Pracinha. Os investimentos do DER somaram R$ 78 milhões e geraram 702 postos de trabalho durante as obras, sendo 176 diretos e 526 indiretos.

As intervenções incluíram serviços de terraplanagem, implantação de sistema de drenagem, asfalto e sinalização. Além de melhorar as condições de tráfego e mobilidade, as obras ampliam a segurança viária e beneficiam o escoamento da produção dos setores sucroalcooleiro e sucroenergético.

No ano passado, o DER investiu R$ 221,4 milhões na entrega de obras em 170 quilômetros de rodovias e vicinais na região de Prudente, além de duas pontes sobre o Rio Paranapanema. Outras 10 intervenções estão em andamento na região e somam R$ 233,87 milhões em investimentos em 133 quilômetros de estradas.

Sabesp

Tarcísio também inaugurou o sistema de tratamento de esgoto de Caiabu. Com investimento de R$ 3,2 milhões, o novo serviço da Sabesp vai atender diretamente 2,7 mil moradores com uma estação de tratamento de esgoto, uma estação elevatória e dois quilômetros de tubulações que contribuem para a saúde pública e a preservação de rios e córregos da região.

“A gente tem o compromisso de universalizar o saneamento básico no estado, e como isso vai fazer a diferença. Daí a importância desse novo sistema de tratamento de esgoto de Caiabu, porque investir em tratamento de esgoto é investir em saúde. Nós vamos ter o maior investimento da história em saneamento básico nos próximos anos.”

Apoio ao agro

Mais cedo, o governador e o secretário Guilherme Piai participaram da abertura da 17ª Coopershow, no município de Cândido Mota. O evento recebe mais de 200 expositores e é promovido pela cooperativa agroindustrial Coopermota, baseada no armazenamento e comercialização de grãos.

“É a primeira vez que um governador vem à abertura da Coopershow, é uma alegria muito grande. É sempre bom prestigiar o agronegócio de São Paulo, que nos dá muito orgulho, a gente comemora e celebra resultados muito interessantes em 2023, como o superávit de US$ 23 bilhões na balança comercial. O agro está dando muita resposta para nossa economia, e a gente vai estar sempre junto do agro”, declarou o governador.

Com a participação no evento, o Governo de São Paulo reforça o compromisso com o cooperativismo e a ampliação de políticas públicas focadas no agro. Tarcísio e Piai também fizeram uma visita à nova fábrica da Jacto, que atua no segmento de máquinas e equipamentos agrícolas, no município de Pompeia.