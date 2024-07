Governo de SP entrega via perimetral de Itatiba e anuncia obras na Washington Luís em Cordeirópolis e Corumbataí  

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quarta-feira (3), em Itatiba, as obras de infraestrutura e implantação da via Perimetral da cidade. O novo equipamento interliga três importantes rodovias da região de Campinas. Mais tarde, em Rio Claro, anunciou o início das intervenções na rodovia Washington Luís, em trechos de Cordeirópolis e Corumbataí. Sob a supervisão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo), os investimentos chegam a R$ 426,9 milhões e geram ganhos em logística, segurança viária, fluidez no tráfego e empregos em São Paulo. O diretor-geral interino da Artesp, Laércio Simões, acompanhou a visita.

Tarcísio de Freitas destacou a importância da nova infraestrutura, viabilizada por meio do Programa de Concessões Rodoviárias. “Neste momento, temos 110 obras em andamento nas rodovias paulistas concedidas. Estamos entregando mais esse importante empreendimento que beneficiará Itatiba e municípios vizinhos, como Bragança Paulista, Louveira e Jundiaí. A cidade de Itatiba precisava dessa melhoria interligando o sistema Anhanguera-Bandeirantes e o Corredor Dom Pedro”, destaca Tarcísio.

Durante a solenidade, o governador anunciou que, em agosto, será duplicado o trecho restante de 1,8 km do projeto, além da implantação de dispositivo na Dom Pedro.

Para o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, a entrega da perimetral representa um momento importante para a região. “É com satisfação que estamos liberando esse projeto, que por anos batalhamos para que se concretizasse. Temos outras obras para serem entregues e isso reflete o bom desempenho e resultado das concessões”, reforça.

Com investimento de R$ 167,9 milhões, a Perimetral de Itatiba (SPI-081/360) tem 8,2 km de extensão e conta com duas faixas de rolamento por sentido, além de uma base do Serviço de Atendimento ao Usuário e duas balanças móveis. A nova via interliga as rodovias Dom Pedro I (SP-065), Engenheiro Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que cortam a região de Campinas.

Supervisionado pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o empreendimento foi executado pela concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do Corredor Dom Pedro de rodovias e gerou 940 postos de trabalho (310 diretos e 630 indiretos) durante o andamento do projeto.

Para viabilizar a implantação da via foram construídas sete obras de arte especiais, com destaque para o trevo de conexão da nova rodovia com a rodovia Luciano Consoline (SP-063), estruturas de contenção, equipamentos de sinalização e elementos de segurança. Também foram construídas duas balanças móveis e um posto de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). As estruturas do trecho do km 0 ao 5+960 estão concluídas desde janeiro de 2022 e as do km 5+960 ao 8+240, foram entregues em junho deste ano.

O projeto da Perimetral de Itatiba atende às necessidades e cuidados com os animais, com cinco passagens de fauna construídas ao longo do trecho, incluindo duas passagens aéreas para a travessia de animais arborícolas, como macacos, preguiças e ouriços.

A nova rodovia deverá atender a uma demanda inicial de 5,6 mil veículos/dia e vai contribuir para a retirada do tráfego de veículos pesados do sistema viário municipal, melhorando a mobilidade e a segurança viária para usuários, beneficiando também o escoamento da produção que ganha uma nova ligação entre o Corredor Dom Pedro e o sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Rodovia Washington Luís (SP-310)

Em Rio Claro, ainda no interior paulista, Tarcísio anunciou o início das obras de construção da terceira faixa de rolamento e implantação de dispositivo de entroncamento na Rodovia Washington Luís (SP-310). Os trabalhos serão executados no trecho de Cordeirópolis, na altura do km 153, no entroncamento com a Anhanguera (SP-330), e seguirão até o km 193, em Corumbataí, sob supervisão da Artesp.

O investimento no projeto é de R$ 259 milhões e o empreendimento será executado pela concessionária Eixo-SP, com geração imediata de 300 novos postos de trabalho e previsão de conclusão das infraestruturas em 2027.

A obra acrescentará 40 quilômetros de nova faixa no sentido interior e outros 40 no sentido capital. Já o dispositivo de entroncamento será instalado no km 157. O objetivo do empreendimento é melhorar a fluidez e a segurança do tráfego na região. Durante a execução dos serviços, a orientação é para que os motoristas fiquem atentos à sinalização da via.